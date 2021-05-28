Антициклон окажет влияние. Прогноз погоды на 29-31 мая

В конце недели антициклон из районов Атлантического океана будет оказывать свое влияние на большую часть страны, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков.

С 30 мая циклон из регионов Новой земли, объединившись с южным циклоном, принесет неустойчивую погоду.

Пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе возможен град.

Лишь на юге сохранится погода без осадков, с усилением ветра, ожидается пыльная буря.

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