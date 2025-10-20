В ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохранится влияние антициклона, который продолжит обеспечивать сухую и маловетреную погоду. Как сообщает Казгидромет, осадков в большинстве регионов не ожидается, а небо останется преимущественно ясным.

При этом в условиях малооблачной погоды продолжится интенсивное выхолаживание приземного слоя воздуха, что приведет к отрицательным температурам в ночное время суток. Особенно прохладно будет в северных и восточных областях страны, где ночью ожидаются заморозки.

На западе, северо-западе и крайнем юго-востоке Казахстана, напротив, прогнозируется влияние передней части циклона. Здесь возможна облачная погода и кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя, а на западе — местами сильные.

Синоптики также предупреждают об усилении ветра по территории республики. В ночные и утренние часы на севере и востоке местами ожидаются туманы, снижающие видимость на дорогах.

При этом значительных изменений температурного фона не прогнозируется — днём в большинстве регионов будет сохраняться умеренно тёплая погода, соответствующая середине октября.

