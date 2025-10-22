Прогноз погоды по Казахстану на 23–25 октября представили синоптики Казгидромета.
На большей части территории Казахстана сохранится теплая и сухая осенняя погода, сообщает Казгидромет.
Влияние отрога антициклона обеспечит ясные дни и отсутствие осадков почти по всей стране. Лишь на западе и северо-западе республики ожидаются небольшие дожди, связанные с прохождением ложбины циклона.
В ночные и утренние часы местами на западе, севере и востоке Казахстана прогнозируются туманы, которые могут осложнить видимость на дорогах. Также по территории страны местами ожидается усиление ветра.
Температурный фон останется без существенных изменений:
- ночью — от 0 до +5 °C,
- днем — в большинстве областей +8…+15 °C, на юге — до +18 °C.
В целом предстоящие дни будут по-осеннему комфортными, без резких перепадов температур и осадков.
