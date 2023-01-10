Антикор Костанайской области взял на контроль реконструкцию водоснабжения в Мендыкаринском районе

В 2017 году в Мендыкаринском районе стартовала реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское, передаёт BaigeNews.kz.

Районным Отделом архитектуры, градостроительства и строительства и подрядной организацией заключены договора на сумму порядка 2 миллиарда тенге.

Однако на сегодняшний день объект не завершён, причиной послужили задержки с началом строительно-монтажных работ, некачественное их выполнение подрядчиком.

В свою очередь, местным акиматом постоянно продлевались сроки выполнения работ, в итоге пришлось обращаться в суд о признании компании недобросовестной. Подрядчик, в свою очередь, так и не завершив объект, объявил себя банкротом.

Антикоррупционная служба провела мониторинг и анализ, итоги которых указал на наличие целого ряда коррупционных рисков. Проблему мендыкаринцев вынесли на комиссии по противодействию коррупции акимата области и общественные советы.

Вместе с тем в целях установления фактического объема выполненных работ Антикором инициирована проверка ответственных госорганов с привлечением узкопрофильных специалистов, зарегистрировано досудебное расследование в отношении ответственных за реализацию проекта.

Руководитель Антикоррупционной службы по Костанайской области Бауыржан Ұзынжас в рамках мониторинга проблемных объектов накануне побывал на строительных площадках Мендыкаринского района.

По словам местных властей, недобросовестные подрядчики отстранены, и строительно-монтажные работы на указанном объекте ими уже не проводятся. На сегодняшний день все ранее установленные недостатки устранены, а в начале следующего года жители сел получат долгожданную питьевую воду.

Руководитель областного Антикора Бауыржан Ұзынжас акцентировал внимание на том, что в дальнейшем не допускать факты нарушений технологии строительства и со стороны подрядных организаций, также отмечено, что антикоррупционная служба будет сопровождать выполнение работ вплоть до ввода в эксплуатацию.

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