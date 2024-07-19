Антикор вслед за КНБ обратился к казахстанцам с предупреждением

Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора, подчеркивается в публикации. Ведомство просит не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков — незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы. Дополнительно Агентство напоминает: если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в бот antikorkz_bot или по номеру 1424.