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Антикоррупционная служба берет на особый контроль цены на продукты

фото pixabay.com

В Антикоррупционной службе состоялось совещание по отдельным вопросам противодействия коррупции, в том числе при обеспечении продовольственной безопасности.

Председатель Агентства Асхат Жұмағали отметил, что в период межсезонья Правительством принимается ряд мер, направленных на сдерживание и стабилизацию цен на социально значимые продукты питания. Особенно актуальным этот вопрос является для регионов, пострадавших от паводков, сообщает пресс-служба Антикора.

В частности, проработаны возможности прямых поставок продовольственных сельхозтоваров от поставщиков из Узбекистана и Таджикистана. Товары будут поставляться напрямую на казахстанский рынок без посредников и перекупщиков и по наиболее доступным ценам.

В этой связи, А.Жұмағали поручил территориальным подразделениям мониторить указанные процессы в целях недопущения коррупционных рисков и проявлений.

Органы антикоррупционной службы будут пресекать любые коррупционные правонарушения, в том числе связанные с созданием различных противоправных схем, направленных на извлечение незаконной выгоды.

Особое внимание будет уделяться коррупционным факторам, негативно влияющим на ценообразование, в числе которых аффилированность сторон, создание необоснованных административных барьеров со стороны госаппарата, манипуляции и злоупотребления со стороны недобросовестных участников рынка.

Руководитель Антикоррупционной службы подчеркнул важность данной работы и поручил указанные вопросы держать на особом контроле.

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