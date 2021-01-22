Антикоррупционная служба Костанайской области подвела итоги прошедшего года

Взятки в Костанайской области за 2020-ый год, по сравнению с позапрошлым годом, стали давать в два раза меньше. Сотрудники департамента антикоррупционного агентства подвели итоги работы за 12 месяцев, и напомнили о чиновниках, которые интересам общества предпочли личную выгоду, и о том, какое наказание они понесли.

Не смотря на широкомасштабную профилактическую работу, проводимую в Костанайской области сотрудниками Департамента агентства по противодействию коррупции, за 2020-ый год в регионе зарегистрировано 90 коррупционных преступлений, из них 68 тяжких, и одно особо тяжкое. Совершены они были 62-мя чиновниками, среди которых замакима одного из районов, аким посёлка, и ряд первых руководителей городского и областного уровней.



«В производстве Департамента находится уголовное дело в отношении руководителя областной территориальной инспекции ветконтроля и надзора МСХ РК, по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности ТОО, что повлекло причинение ущерба товариществу, на сумму 78,6 миллионов тенге»,- говорит руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш Бекбасов.

Вспомнил глава департамента и о уже рассмотренном судом деле замруководителя отдела областного управления образования Шугаева. Он, обманом подстрекал к даче особо крупной взятки в 34 миллиона тенге, якобы за госзакуп для региона почти полутора тысяч компьютеров. Его наказали 10-ю годами лишения свободы. Закончено дело и по ещё 16-и эпизодам коррупционных преступлений.



«По фактам взяточничества, воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, хищения бюджетных, денежных средств в отношении рудненского городского отдела строительства Тлеуова и руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Аркалыка Садыкова, и представителей подрядных организаций»,- сказал Куаныш Бекбасов.



Все семь подсудимых признаны виновными. Им назначили различные сроки лишения свободы. Бывшие руководители госорганов Садыков и Тлеуов получили три и 10 лет заключения соответственно. За взятку в один миллион тенге назначен штраф в её тридцатикратном размере бывшему руководителю областной инспекции транспортного контроля Арапбаеву.



«В совокупности сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам, составила 716,7 миллионов тенге. Возмещено в доход государства 663,9 миллионов тенге, или 93%»,- рассказал Куаныш Бекбасов.

Но, в Департаменте, по словам его руководителя, стараются отойти от карательной практики, делая акцент на привентивные меры. Даже применение наиболее строгой меры присечения, содержания под стражей, снизилось за 2020-ый год, по сравнению с предыдущим, в два раза.



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