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Антикоррупционная служба расследует уголовное дело в отношении должностных лиц костанайского университета

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Антикоррупционной службой по Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц НАО «Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова» по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.3 УК PK.

Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком из будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

 

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