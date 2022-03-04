Антикоррупционная служба расследует уголовное дело в отношении должностных лиц костанайского университета

Антикоррупционной службой по Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц НАО «Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова» по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.3 УК PK.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком из будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау антикоррупционная служба Казахстан КГУ Костанай Костанайская область новости общество происшествие
Код этого блока: