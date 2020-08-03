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Антикоррупционной службой пресечена незаконная перевозка медицинских изделий

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На номер республиканского колл-центра 1424 Агентства по противодействию коррупции поступил анонимный звонок от гражданина, по факту вывоза на автомашине «Газель» медицинских изделий, сообщает alau.kz

В тот же день, перевозящий медицинские перчатки автомобиль был задержан на выезде из областного центра сотрудниками Антикоррупционной службы.
Автомашина с 16-ю коробками одноразовых перчаток следовала в столицу, где по словам перевозчика, товар должен был быть передан контактному лицу.
Всего в коробках находилось более 30 тысяч единиц медицинских перчаток, средняя стоимость которых по предварительным подсчетам превышает более полумиллиона тенге.

Кроме того, на груз отсутствовали какие-либо разрешительные и сопроводительные документы, подтверждающие законность происхождения и перевозки груза.
По данному факту усматриваются признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.214 ч.1 УК РК «Незаконная предпринимательская деятельность».

Теперь судьбой сомнительного груза будет заниматься служба экономических расследований области, в чью компетенцию входит расследование дел по данной статье.

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