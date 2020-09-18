Антикоррупционщики начали досудебное расследование в отношении директора Костанайской теплокомпании

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении директора ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата г.Костанай.

Он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности, путем осуществления управления и покровительства коммерческой организации с предоставлением ей льгот и преимуществ при оказании услуг и выполнении работ в адрес ГКП.

Расследование продолжается.

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