Антикоррупционщики рассказали о новых методах борьбы со взяточничеством и кумовством

Методы по борьбе со взяточничеством и кумовством усилены в Казахстане. С 16 октября вступает в силу обновлённый закон по вопросам противодействия коррупции. Об основных поправках рассказали в костанайском департаменте антикоррупционного агентства.



Принятые нововведения, разработанные центральным аппаратом Агентства по противодействию коррупции, в итоге, по мнению сотрудников ведомства, помогут, если не искоренить такие преступления в стране, то предупредить их совершение. 6-ого октября был подписан Закон, который внёс ряд изменений и дополнений в вопросы противодействия коррупции, теперь через 10 дней он вступил в законную силу. Первый блок поправок полностью запрещает госслужащим принимать подарки, материальные вознаграждения и услуги.

«Круг лиц, которым запрещено дарить подарки за действие-бездействие в пользу дарителя, расширен лицами, занимающими ответственные госдолжности и лицами приравненными к уполномоченным на выполнение госфункций. То есть, теперь это и директора школ и руководители больниц, а так же руководители организаций квази-госсектора. Также членам семей лиц, принимающим на себя антикоррупционные ограничения, запрещено дарить подарки. Запрет распространяется также и на подарки, поступившие без ведома названных лиц и членов их семей»,- говорит заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по Костанайской области Данияр Смагулов.

Тоже самое и с презентами, переданными во время протокольных, официальных мероприятий, кроме тех, которые вручены за достижения в работе и иные заслуги. Получение подарка стоимостью свыше 2 МРП влечёт уже уголовную ответственность, до двух, — административную.

«К примеру, деньги, поступившие на счёт без ведома госслужащего в течение двух недель после их обнаружения, должны быть перечислены в республиканский бюджет, с представлением в органы госдоходов обстоятельств их поступления. Подарки, в том числе врученные в рамках официальных мероприятий, считаются подарками государству и подлежат передаче в течение семи календарных дней»,- сказал Данияр Смагулов.

Коррупционные ограничения теперь распространяются и на руководителей самостоятельных подразделений квазигосударственных компаний, которые организовывают и проводят госзакупки, отбирают и реализуют финансируемые из госбюджета и Нацфонда проекты. Это потому, что у них есть возможность принимать незаконное, но выгодное для себя или третьих лиц решение. Теперь госслужащим запрещено ни только работать в подчинении у близких родственников, супруга или свойственников, но и иметь их среди своих подчиненных. Ещё один блок поправок касается провокаций преступлений.

«Законом введена уголовная ответственность за провокацию преступлений должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, или досудебное расследование. Указанные лица, склонившие человека к совершению преступления, с целью последующего изобличения, и привлечения к уголовной ответственности, или шантажа, будут наказываться лишением свободы от трех, до пяти лет»,- пояснил Данияр Смагулов.

За провокацию с применением насилия или сопряженную с ним, наказание может быть увеличено до 10 лет лишения свободы. На введении этих поправок антикоррупционщики обещают не останавливаться. В ближайшей перспективе разработка мер, по запрету для госслужащих, депутатов, судей и их близких родственников, открытия счетов и хранение ценностей в иностранных банках. Так же планируется отменить возможность условно-досрочного освобождения, для лиц осуждённых за коррупцию.

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