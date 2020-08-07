Антикоррупционщики расследуют дело в отношении должностных лиц отдела акимата Костаная

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Отдела земельных отношений акимата города Костанай.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, с целью извлечения выгод для предпринимателя, выразившегося в незаконном проведении аукциона по продажи права аренды земельного участка площадью 1,8804 га, по заниженной стоимости в размере 4 524 607 тенге.

При фактической стоимости данного участка в сумме 37 084 336 тенге, что повлекло причинение ущерба государству на сумму 32 107 268 тенге.

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