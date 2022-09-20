Антимонопольщики начали расследование в отношении «Яндекс.Такси» из-за высоких цен

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Алматы начал новое расследование в отношении «Яндекс.Такси», передает informburo.kz

Первоначально расследование в отношении агрегатора такси инициировали 18 января по подозрению в координации экономической деятельности субъектов рынка, которая запрещена 5 пунктом статьи 169 Предпринимательского кодекса РК.

25 июля это расследование приостановили и начали новое – по признакам установления монопольно высокой цены. Отмечается, что с начала этого года в департамент поступило шесть обращений в отношении «Яндекс.Такси» по вопросам высоких цен на услуги такси.

Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на соответствующем или сопоставимом товарном рынке.

О результатах расследований сообщат позже, заверили в департаменте.

В пресс-службе Яндекс Go прокомментировали Informburo.kz, что держат связь с Агентством по защите и развитию конкуренции и предоставляют всю необходимую информацию.