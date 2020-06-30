Антимонопольщики предупредили костанайских перевозчиков из-за повышения цен на услуги такси во время ЧП

Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции по Костанайской области в действиях субъектов рынка, осуществляющих услуги пассажирских перевозок такси по Костанаю усмотрены признаки нарушения предпринимательского Кодекса.

За время действия чрезвычайного положения на телефон горячей линии департамента поступило около 80 жалоб о повышении цен на услуги пассажирских перевозок такси Костаная. В связи с отсутствием альтернативных источников передвижения до места назначения, потребители были вынуждены переплачивать за услуги такси.

«Так, пользуясь введенным ограничением работы общественного транспорта и личного автотранспорта, перевозчики одномоментно повысили цены от 50 до 100%, при этом анализ ценообразования показал, что повышение было необоснованным. Всего на завышение цен жалоб поступило на пять городских служб такси, при этом меры приняты в отношении трех официальных перевозчиков – такси «City», такси «Народное», такси «Тарлан», занимающих на рынке совокупную долю более 35 %, с минимальной долей каждого не менее 5%. Согласно Кодекса, запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся установления и поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров», — сообщили в департаменте Комитета по защите и развитию конкуренции.

В связи с чем, 26 июня департаментом вынесены уведомления в отношении трех перевозчиков: такси City, такси Народное, такси Тарлан о необходимости прекратить согласованные действия в виде установления необоснованно завышенных цен на услуги пассажирских перевозок такси, путем снижения цен до уровня, действующего до введения чрезвычайного положения.

В ведомстве отметили, что неисполнение уведомления является основанием для назначения процедуры расследования по истечении действия Указа о моратории на проверки субъектов микропредпринимательства. При этом по результатам расследования установление факта нарушения грозит административным штрафом в размере 3-5% от выручки служб такси оборота за период чрезвычайного положения и карантина с изъятием монопольного дохода разница между завышенной ценой и обоснованной ценой.

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