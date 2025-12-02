USD 513.45 EUR 596.99 RUB 6.59

Антирекорд недели: ОРВИ и грипп накрыли Костанайскую область

— Сегодня, 14:18
врач

pixabay.com

За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ. По данным департамента санэпидконроля Костанайской области, показатель заболеваемости составил 2080,4 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза выше, чем неделей ранее.

Кто болеет чаще

Среди заболевших дети до 14 лет — 65,3%. Это 11 267 случаев. Взрослых — 6 021 .

Грипп

Дополнительно зафиксировано 75 случаев гриппа.

Рекомендации медиков

  • при первых симптомах оставайтесь дома и свяжитесь с поликлиникой;
  • используйте маски в местах скопления людей, чаще мойте руки и проветривайте помещения;
  • не отправляйте детей в школу/сад при признаках недомогания;
  • по возможности пройдите вакцинацию против гриппа (по направлению врача).

Теги:


