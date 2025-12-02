Кого обяжут пересдать ПДД?
Казахстанцы после совершения определенных правонарушений, предусмотренных некоторыми статьями КоАП РК, должны подтвердить знание правил дорожного...
За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ. По данным департамента санэпидконроля Костанайской области, показатель заболеваемости составил 2080,4 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза выше, чем неделей ранее.
Среди заболевших дети до 14 лет — 65,3%. Это 11 267 случаев. Взрослых — 6 021 .
Дополнительно зафиксировано 75 случаев гриппа.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.