За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ. По данным департамента санэпидконроля Костанайской области, показатель заболеваемости составил 2080,4 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза выше, чем неделей ранее.

Кто болеет чаще

Среди заболевших дети до 14 лет — 65,3%. Это 11 267 случаев. Взрослых — 6 021 .

Грипп

Дополнительно зафиксировано 75 случаев гриппа.

Рекомендации медиков

при первых симптомах оставайтесь дома и свяжитесь с поликлиникой;

используйте маски в местах скопления людей, чаще мойте руки и проветривайте помещения;

не отправляйте детей в школу/сад при признаках недомогания;

по возможности пройдите вакцинацию против гриппа (по направлению врача).

