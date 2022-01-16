Антирекорд по числу заражений коронавирусом обновился в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 января 2022 года в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 1 049 908 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 5 826,
в городе Алматы – 1 798,
в городе Шымкент – 435,
в Акмолинской области –347,
в Актюбинской области – 229,
в Алматинской области – 418,
в Атырауской области – 598,
в ВКО – 217,
в Жамбылской области – 234,
в ЗКО – 345,
в Карагандинской области – 1 793,
в Костанайской области – 179,
в Кызылординской области – 343,
в Мангистауской области – 232,
в Павлодарской области – 320,
в СКО – 78,
в Туркестанской области – 131.
МВК по нераспространению COVID-19
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области