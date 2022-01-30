Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

29 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 611 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,3%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 215, г. Рудный – 171, г.Житикара – 83, Костанайский район – 32, г.Лисаковск – 31, Мендыкаринский район – 21, Алтынсаринский район – 19, г.Аркалык – 15, Карасуский район – 10, Федоровский район – 8, Камыстинский район – 6 случаев.

544 обследованы по самообращению, 62 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью.

Из числа инфицированных лиц 561 с симптомами заболевания, 50 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 29 января 2022г. зарегистрировано 47 383 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных – 42 364.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 352 972 человека, вторым компонентом 334 299.

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