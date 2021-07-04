Антирекорд по заболевшим коронавирусом в РК

informpskov.ru
Об эпидемиологической ситуации на 3 июля.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
- в городе Нур-Султан — 791,
- в городе Алматы — 391,
- в городе Шымкент — 169,
- в Акмолинской области — 105,
- в Актюбинской области — 78,
- в Алматинской области — 112,
- в Атырауской области — 154,
- в ВКО — 73,
- в Жамбылской области — 34,
- в ЗКО — 173,
- в Карагандинской области — 496,
- в Костанайской области — 53,
- в Кызылординской области — 56,
- в Мангыстауской области — 186,
- в Павлодарской области — 71,
- в СКО — 19,
- в Туркестанской области — 42.
Всего в стране подтверждено 433 931 случай.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1594 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:
- в городе Нур-Султан — 655,
- в городе Алматы — 187,
- в городе Шымкент — 49,
- в Акмолинской области — 31,
- в Актюбинской области — 26,
- в Алматинской области — 36,
- в Атырауской области — 29,
- в ВКО — 84,
- в Жамбылской области — 0,
- в ЗКО — 130,
- в Карагандинской области — 240,
- в Костанайской области — 13,
- в Кызылординской области — 30,
- в Мангыстауской области — 9,
- в Павлодарской области — 30,
- в СКО — 16,
- в Туркестанской области — 29.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 400 873 человека.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области