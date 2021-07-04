Антирекорд по заболевшим коронавирусом в РК

Об эпидемиологической ситуации на 3 июля.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

в городе Нур-Султан — 791,

в городе Алматы — 391,

в городе Шымкент — 169,

в Акмолинской области — 105,

в Актюбинской области — 78,

в Алматинской области — 112,

в Атырауской области — 154,

в ВКО — 73,

в Жамбылской области — 34,

в ЗКО — 173,

в Карагандинской области — 496,

в Костанайской области — 53,

в Кызылординской области — 56,

в Мангыстауской области — 186,

в Павлодарской области — 71,

в СКО — 19,

в Туркестанской области — 42.

Всего в стране подтверждено 433 931 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1594 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:

в городе Нур-Султан — 655,

в городе Алматы — 187,

в городе Шымкент — 49,

в Акмолинской области — 31,

в Актюбинской области — 26,

в Алматинской области — 36,

в Атырауской области — 29,

в ВКО — 84,

в Жамбылской области — 0,

в ЗКО — 130,

в Карагандинской области — 240,

в Костанайской области — 13,

в Кызылординской области — 30,

в Мангыстауской области — 9,

в Павлодарской области — 30,

в СКО — 16,

в Туркестанской области — 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 400 873 человека.

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