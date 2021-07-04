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Антирекорд по заболевшим коронавирусом в РК

informpskov.ru

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 Об эпидемиологической ситуации на 3 июля.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

  • в городе Нур-Султан — 791,
  • в городе Алматы — 391,
  • в городе Шымкент — 169,
  • в Акмолинской области — 105,
  • в Актюбинской области — 78,
  • в Алматинской области — 112,
  • в Атырауской области — 154,
  • в ВКО — 73,
  • в Жамбылской области — 34,
  • в ЗКО — 173,
  • в Карагандинской области — 496,
  • в Костанайской области — 53,
  • в Кызылординской области — 56,
  • в Мангыстауской области — 186,
  • в Павлодарской области — 71,
  • в СКО — 19,
  • в Туркестанской области — 42.

Всего в стране подтверждено 433 931 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1594 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:

  • в городе Нур-Султан — 655,
  • в городе Алматы — 187,
  • в городе Шымкент — 49,
  • в Акмолинской области — 31,
  • в Актюбинской области — 26,
  • в Алматинской области — 36,
  • в Атырауской области — 29,
  • в ВКО — 84,
  • в Жамбылской области — 0,
  • в ЗКО — 130,
  • в Карагандинской области — 240,
  • в Костанайской области — 13,
  • в Кызылординской области — 30,
  • в Мангыстауской области — 9,
  • в Павлодарской области — 30,
  • в СКО — 16,
  • в Туркестанской области — 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 400 873 человека.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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