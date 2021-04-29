Антон Юдаков — Память о Великой Отечественной войне

Юдаков Антон Павлович — 1908- 1969.

Участник Великой Отечественной войны с 1941-1945 гг.

Закончил войну в Праге. Служил в 303 стрелковой дивизии, 844 артиллерийском полку, связист. Награжден медалью «За отвагу» дважды. Представлялся к Ордену Отечественной войны 2 степени, получил орден славы 3 степени.

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