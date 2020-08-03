АО «Варваринское» оказало спонсорскую помощь на оснащение больницы и покупку инватакси

Порядка 15 миллионов тенге направило акционерное общество «Варваринское» на оснащение больницы в районе имени Беимбета Майлина. Благодаря спонсорской поддержке, в медицинском учреждении обновилась материально-техническая база. Варваринское закупило многофункциональные кровати, дефибрилляторы, электрокардиографы и компьютерную технику. Часть оборудования уже поступило. Кроме того, помощь оказывается и местному обществу инвалидов. К примеру, в Тоболе появилось инватакси со специальным подъёмником для людей в инвалидных колясках, сообщает alau.kz

В районе имени Беимбета Майлина, в поселке Тобол в рамках проекта «Коркейе бер, Костанай» установили автоподъемник, необходимый для погрузки в машины инвалидных колясок.

«Изначально это было сложно все сделать, нужна была и машина, и подъемники, найти это все. Не представлялось возможности. Потом мы отработали всю эту схему, просчитали, как это все будет работать, и вместе с отделом занятости и социальных программ обратились в АО «Варваринское»,- сказал председатель общества инвалидов района им. Б. Майлина Павел Абрамов.

В итоге с предприятием подписали меморандум, помимо него дополнительно были выделены средства на подъемник, который обошёлся в 960 тысяч тенге. И он уже установлен. Автомобиль для инватакси пока взяли в аренду. Его услугами будут пользоваться около 60 человек по всему району имени Беимбета Майлина.

«Это все оплачивается в рамках государственного социального заказа. Вся оплата идет из бюджета»,- сообщил Павел Абрамов.

В районе Беимбета Майлина около 400 инвалидов. В рамках этой же программы в спортзале поселка Тобол были установлены тренажеры для людей с ограниченными физическими возможностями.

«АО «Варваринское» пошло нам навстречу, они выделили нам деньги — 2 миллиона тенге. Мы на эти деньги приобрели 11 комплектов тренажеров. Здесь и кардио-тренажер и силовые тренажеры. Все, что необходимо для полноценных занятий, для реабилитации инвалидов»,- рассказал методист отдела спорта и физической культуры акимата района им. Б.Майлина Серик Шуинов.

Открыть спортзал планируется после снятия карантина. Также безвозмездную спонсорскую помощь оказали и районной больнице.

«В виде медицинского оборудования и компьютерной техники. Для рабочих мест, врачей и медицинских работников»,- говорит главный врач больницы района им.Б.Майлина Бекболат Уалиев.

На данный момент в районе 86 человек, зараженных Ковид-19. Акционерное общество «Варваринское» уже не первый раз помогает денежными средствами районной больнице. В связи с пандемией короновируса в больнице существовала проблема нехватки средств индивидуальной защиты. Она была решена с помощью спонсоров.

«Сейчас второй этап нашей помощи заключается в том, чтобы усилить материально-техническую базу районной больницы. Мы приобретаем и передаем в районную больницу многофункциональные кровати, дефибрилляторы, электрокардиографы, компьютерную технику и лабораторное оборудование»,- сказал начальник отдела по связям с общественностью Антон Труханов.

Общая сумма спонсорской помощи, оказанной больнице, составляет более 15 миллионов тенге. Также акционерное общество «Варваринское» выделяет средства на приобретение средств индивидуальной защиты и на продуктовые наборы нуждающимся. На протяжении 10 лет эта компания заключает меморандумы с районом Беимбета Майлина, ежегодно они реализуют совместно с администрацией десятки социальных значимых проектов.

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