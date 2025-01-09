Злоумышленники взламывают аппараты по продаже воды в Костанае. За последнее время зафиксировано несколько таких фактов.

Все взломы происходят в южной части города. Неизвестные, с помощью простых инструментов, ломиков, и других подручных средств, взламывают аппараты, вынимая из них камеры по приёму денег.

А получить воду можно, опустив в щель приемника несколько монет. Также есть возможность расплатиться за товар с помощью QR-кода. В общем, в аппаратах обычно хранятся небольшие суммы денег. Однако, по данным полиции, неизвестными нанесен ущерб владельцам водоразливных приспособлений почти на 100 тысяч тенге. По четырем фактам хищения из аппаратов для продажи воды возбуждены досудебные расследования.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.

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