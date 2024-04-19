Апрель радует погодой. Прогноз на 20-22 апреля

Фото Н.Луговской/alau.kz
Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 апреля.
Отрог антициклона сохранит погоду без осадков в большинстве областей страны. В горных районах юга и юго-востока республики, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди с грозами. В западных и южных областях усилится порывистый ветер с пыльной бурей.
Дневная температура будет прогреваться на западе июге до 25-32 тепла, на севере и в центре до 20-28 тепла, а на востоке страны небольшое повышение до 17-25 тепла.