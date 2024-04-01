Апрель с сюрпризами. Прогноз погоды на месяц озвучили синоптики

По климатическим сведениям апрель – время решительного наступления весны на всей территории Казахстана. В апреле быстро удлиняется день, и солнце все выше поднимается над горизонтом. Происходит дальнейшее накопление тепла.

В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории Казахстана.

Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы – в области Ұлытау, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, области Жетісу и Абай, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской и на северо-западе Восточно-Казахстанской областей.

В течение месяца с влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в отдельные дни с порывами до 23-28 м/с (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град.

В начале и во второй половине первой декады апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя.

3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, в конце декады — 8-9 апреля в центре и на юго-востоке (область Улытау, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля — в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетысу. По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны — гололед. Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады на большей части республики.

В первых числах декады на большей части республики ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7С, днем +3+8С, затем с 4 апреля прогнозируется постепенное повышение ночью до 0+5С, днем до +12+20С.

В конце декады опять будет спад температурного фона ночью до -2-7С, днем до +5+12С.

На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5+3С, днем до +5+15С, затем прогнозируется повышение ночью до +3+10С, днем до +13+23С.

В конце декады понижение температуры вновь немного похолодает ночью до -3+5С, днем до +7+15С. На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2+9С, днем +13+20С.

Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится:

на севере, в центре и на востоке страны ночью до +2+10°С, днем до +15+25°С;

в южных регионах и на западе РК ночью до +7+13°С, днем до +17+27°С.

Однако не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7°С, днем до +6+11°С, в южных регионах и на западе страны – ночью до -2+7°С, днем до +10+18°С.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.