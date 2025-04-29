Распоряжением акима Костанайской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан назначен заместитель акима –...
Зима никак не хочет уступать место весне.
В Костанае сегодня, несмотря на конец апреля, начался настоящий снегопад.
Синоптики прогнозировали сегодня на севере, востоке области осадки. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более/
В связи с ухудшением погодных условий и усилением порывов ветра, в городе Костанай на улице...
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает быть бдительными и следить за информацией об изменении...
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