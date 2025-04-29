Зима никак не хочет уступать место весне.

В Костанае сегодня, несмотря на конец апреля, начался настоящий снегопад.

Синоптики прогнозировали сегодня на севере, востоке области осадки. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более/

Новое назначение в акимате Костанайской области Распоряжением акима Костанайской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан назначен заместитель акима –...

Сильный ветер срывает крыши и валит деревья в Костанайской области В связи с ухудшением погодных условий и усилением порывов ветра, в городе Костанай на улице...

Усиление ветра. Спасатели обратились к жителям Костанайской области Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает быть бдительными и следить за информацией об изменении...