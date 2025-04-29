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«Апрельская» метель обрушилась на Костанай

— Сегодня, 11:30
Изображение для новости: «Апрельская» метель обрушилась на Костанай

Фото alau.kz

Зима никак не хочет уступать место весне.

В Костанае сегодня, несмотря на конец апреля, начался настоящий снегопад.

Синоптики прогнозировали сегодня на севере, востоке области осадки.  Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более/

 

 



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