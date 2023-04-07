Апрельский холод. Прогноз погоды озвучили синоптики

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана, сохраняется неустойчивый характер погоды.

Ожидаются дожди, на севере, западе и востоке республики — осадки (дождь, снег).

9 апреля на юго-западе ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока — сильные осадки (дождь, снег).

10 апреля на юге временами сильные дожди.

По республике ожидается усиление ветра, туман; в южных, западных регионах с пыльной бурей и грозой; на севере, востоке и в центре – гололед.

На западе и юго-востоке страны ночью ожидаются заморозки 3 градуса.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.