Апрельский холод. Прогноз погоды озвучили синоптики

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана, сохраняется неустойчивый характер погоды.
Ожидаются дожди, на севере, западе и востоке республики — осадки (дождь, снег).
9 апреля на юго-западе ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока — сильные осадки (дождь, снег).
10 апреля на юге временами сильные дожди.
По республике ожидается усиление ветра, туман; в южных, западных регионах с пыльной бурей и грозой; на севере, востоке и в центре – гололед.
На западе и юго-востоке страны ночью ожидаются заморозки 3 градуса.