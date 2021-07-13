Аптечки для профилактики заболеваемости COVID-19 начали раздавать в Костанае

Состав наборов определен министерством здравоохранения, и включает в себя термометры, маски, дезинфицирующие средства и нестероидные противовоспалительные препараты.

Акция по выдаче аптечек для профилактики заболеваемости COVID-19 стартовала по всему Казахстану. Планируется выдать 145 тыс. комплектов. В Костанае на момент формирования списка оказалось около 1000 получателей.

«Данная акция была по инициативе нашего министерства. Стартовала она полностью по всей республике Казахстан. Такие аптечки выдаются получателям АСП на момент закупки формировались списки получателей АСП по городу Костанай 1070 аптечек», — отмечает руководитель отдела занятости и соцпрограмм акимата г.Костанай Акбопе Манатова.

Данный проект профинансирован за счет гранта Азиатского банка развития, а закупка реализована Программой развития ООН. Доставка этих наборов до получателей в области осуществляют городские и районные отделы занятости и соцпрограмм,и сельские акиматы. Эта мера позволит снизить экономическую нагрузку на семьи, находящиеся в трудном материальном положении.

«На сегодняшний день уже около 400 таких медицинских аптечек мы уже раздали. Приходят люди, забирают. Мы организовали именно так, чтобы приходили сами. Многие квартиросъемщики, они часто меняют свои адреса, поэтому с доставкой по городу было бы проблематично. А так каждый приходит и забирает», — рассказала Акбопе Манатова.

На данный момент в городе получателей АСП 1300 человек. Акбопе Манатова уверена, что эти аптечки станут хорошим подспорьем для семей в профилактике заболеваемости коронавирусом.

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