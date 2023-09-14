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Аптекам запретят продавать лекарства, если до истечения их срока годности остаётся меньше двух месяцев

pixabay.com

В Казахстане планируют запретить аптекам выкладывать на витрину лекарственные средства, отпускаемые только по рецепту. Соответствующую поправку намерены внести в правила оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий. Проект новых правил представили для публичного обсуждения, сообщает informburo.kz

В действующей редакции правил предусмотрено, что в торговом зале аптеки, в зоне обслуживания населения аптечного пункта на витрину выставляются лекарственные средства, реализуемые без рецепта врача. Этот пункт планируют дополнить уточнением о запрете на размещение на витрине препаратов, продаваемых только по рецепту.

«Это дополнение исключит возможность неправильной трактовки нормы, во избежание административных нарушений, вызванных неясным трактованием и толкованием нормативных правовых актов», – говорится в обосновании поправки.

Также в проекте новых правил прописываются минимальные сроки годности, которые должны соблюдаться при оптовой и розничной продаже лекарств. Так, при оптовой продаже лекарственные средства и медицинские изделия реализуются со сроком годности не менее шести месяцев, при розничной – не менее двух месяцев.

В обосновании нормы отмечается, что она вводится для исключения возможности отпуска населению лекарственных средств с истекающим сроком годности, учитывая период применения лекарственных средств, в том числе с периодическим применением.

«В настоящее время в адрес Комитета медицинского и фармацевтического контроля, а также в территориальные департаменты поступают жалобы по отпуску препаратом с истекающим сроком годности», – поясняется в документе.

Также из правил исключается возможность вернуть или обменять лекарства при обнаружении потребителем недостатков.
Публичное обсуждение проекта продлится до 27 сентября.

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