Аптекарский огород при поддержке ООН появился в Костанае

В Костанае решили напомнить людям о пользе лекарственных трав. Участники одного из экологических проектов разбили за городом аптечный огород и теперь надеются привить интерес к сбору трав школьникам, передает alau.kz

На небольшом участке земли всего в 5 соток растут ромашка, календула и другие лекарственные травы. Можно подумать — ничего необычного. Но оказывается, что этот огород важный экологический проект в нашем регионе. Он появился благодаря поддержке программы развития ООН и Глобального экологического фонда. На развитие проекта они выделили 21 тысячу долларов.

«Идея не наша. Идея эта принадлежит казахстанскому ГЭФу. А нам, поскольку мы увлекаемся травами, предложили просто реализовать этот проект. В чем суть. Человек издревле пользуется травами в своем лечении. То есть еще в давние времена лечились травами. Наша задача в популяризации растений, которые произрастают в нашем регионе в Костанайской области»,- рассказала руководитель проекта «ЭкоHerb» Валентина Федоренко.

Собранные травы сотрудники не продают. Они дарят их посетителям эко-парка, где расположен аптечный огород. Но своей главной задачей сотрудники костанайского проекта видят даже не это. Они хотят научить разбираться в травах современных детей. С этой целью проект курирует 5 школ, среди которых школы Костаная, Мичурино и Дружбы. На трех из них уже появились подобные аптечные огороды.

«У нас только на 1 год рассчитан этот проект. То есть мы должны школам объяснить, мы дарим им емкости для воды, дарим капельный полив. То есть это все за счет нашего фонда. И сегодня мы дарим школе Мичуринской дегидратор»,- поделилась Валентина Федоренко.

Дегидратор — это аппарат для сушки трав. Он появится во всех курируемых проектом школах. Их закупают на выделенные деньги. Также средства направляют на закуп семян, устройство участков и прочие расходы. Еще в планах были выездные экскурсии и круглые столы для детей, но этому сбыться, похоже, не удастся из-за объявленной пандемии. В итоге часть средств, которые выделены на проект, должны вернуться обратно. Вместе с тем, костанайским проектом уже заинтересовались в городском акимате и, по словам руководителя проекта, его сотрудники предложили им свою помощь.

Собирать травы будут ближе к осени, так как устройство огородов и посевы в этом году запоздали из-за карантинных мер. К этому моменту участники проектов все же надеются встретиться со школьниками, а так же привлечь силы волонтеров для сбора трав.

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