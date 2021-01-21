«Арай-Холдинг» отмечает свой юбилей: 30 лет

«Арай-Холдинг» отмечает сегодня свой большой юбилей. Компании исполняется 30 лет. За все эти годы организация смогла стать одним из самых заметных игроков на рынке сельского хозяйства и пищевой промышленности. Причем не только в Костанайской области, но и по всей стране, передает alau.kz

В уже столь далеком 1996 году Нурсултан Назарбаев с правительственной делегацией посещал Лисаковск. Тогда производство компании «Арай» только начинало набирать обороты. Но все же ей удалось удивить почетного гостя своей лучшей продукцией. В ответ из уст президента прозвучали дорогие слова похвалы и надежд на будущее.

(знакомство Нурсултана Назарбаева с продукцией «Арай» во время его визита в Лисаковск в 1996 году)

«Особенно мне было приятно посмотреть на предприятие – частную фирму «Арай», который занялся переработкой сельскохозяйственной продукции, берет на буксир целый сельский район. Спирто-ликеро-водочные изделия, переработка мясных продуктов, переработка зерна – это все очень прекрасно. То чего я добиваюсь, и в каком направлении идет наша экономическая реформа»,- говорил тогда журналистам первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

С тех пор минуло немало лет. Компания разрослась до огромного холдинга. В этом году «Арай» встречает свой 30-й день рождения. И все эти годы он продолжает твердо идти намеченным курсом.

«За это время было очень много сделано, но я в первую очередь хотел бы сказать большое спасибо нашим учредителям – это Вячеслав Михайлович и Владимир Васильевич за то, что они открыли эту замечательную фирму, которая дала очень много многим дорогу в жизнь»,- говорил слова благодарности еще в 2006 году на юбилейном празднике в честь организации Виктор Соложенков, генеральный директор ныне крупной компании «Арай-Холдинг».

(Виктор Соложенков во время своей речи на вечере, посвященном 15 дню рождения компании «Арай» в 2006 году)

«Арай-Холдинг» это в первую очередь качество выпускаемого зерна, молока и мяса. За 30 лет своего существования компания взяла под крыло несколько сельскохозяйственных товариществ. И каждому из них она была готова помочь встать на ноги и стать своим в большой семье холдинга.

Еще одна важная веха «Арай-Холдинга» — это напитки. Они стали настоящей легендой нашего региона. Их вкус многие знают и помнят с самого детства.

Многолетняя успешная работа компании отразилась не только на полученных грамотах и призовых местах республиканских конкурсов. Самое важное: участники холдинга смогли помогать людям. К примеру, тем, кто живет в отдаленных от областного центра селах, а еще маленьким детям, которые когда-то волей судьбы остались одни на целом свете.

Эту чуткость к человеческим проблемам большая компания старалась пронести сквозь все эти 30 лет. Ее сотрудникам приходилось переживать нелегкие времена, но с каждой из трудностей холдинг справлялся и выходил победителем. И теперь в свой 30-й день рождения «Арай» по-прежнему ощущает себя молодым и способным на многое. Ведь впереди вся жизнь, а рядом только верные союзники.

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