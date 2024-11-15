Арбузы появились на прилавках Костаная: как выбрать безопасную бахчу





До разгара бахчевого сезона еще далеко, однако в Костанае уже стартовала продажа арбузов и дынь. Первые бахчевые из южных регионов появились на прилавках еще в конце мая. Для одних это долгожданный вкус лета, для других — повод вспомнить о мерах предосторожности при покупке ранней продукции.

По словам продавцов, спрос на бахчевые растет с каждым годом. В день на одной торговой точке реализуют до 3–4 тонн продукции, а в разгар сезона объемы продаж могут достигать 10 тонн.

Цена на дыни составляет 300 тенге за килограмм, на арбузы — 200 тенге. Торговля, как отмечают продавцы, началась еще 25 мая.

Традиционно сезон местных арбузов в Костанайской области приходится на август. В это время жители региона могут приобрести продукцию фермеров Тургайского региона, Камыстинского, Наурзумского районов и района Беимбета Майлина.

Специалисты отмечают, что сами по себе ранние арбузы не представляют опасности, если выращены в естественных климатических условиях. Однако для ускорения роста овощей и фруктов некоторые производители могут использовать повышенные дозы азотных удобрений, что приводит к увеличению содержания нитратов.

Употребление продуктов с высоким содержанием нитратов может вызвать тошноту, рвоту, диарею и головокружение, а для детей и пожилых людей последствия могут быть более серьезными. При этом определить наличие нитратов визуально невозможно — для этого необходимы лабораторные исследования.

Как сообщили специалисты санитарно-эпидемиологической службы, в настоящее время исследована 21 проба овощей и фруктов, приобретенных на местных рынках. Превышения допустимых показателей не выявлены.

Руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Наталья Ахметова напоминает, что покупателям не следует просить продавцов разрезать арбуз или надрезать дыню перед покупкой.

«Если покупатель просит разрезать арбуз или надрезать дыню, чтобы посмотреть его внутреннюю часть, это ни в коем случае делать нельзя. Разрезанные дыни и арбузы должны храниться в холодильнике и быть употреблены в короткие сроки», — подчеркнула специалист.

Также санэпидемиологи рекомендуют приобретать бахчевые культуры только в специализированных торговых точках, где имеются документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также фитосанитарные сертификаты с указанием содержания нитратов.

По словам специалистов, допустимая норма нитратов для арбуза составляет не более 60 миллиграммов на килограмм продукта, для дыни — не более 90 миллиграммов на килограмм. Перед употреблением арбуз рекомендуется тщательно вымыть и предварительно замочить в холодной воде.

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