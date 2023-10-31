Аренда дешевеет: на сколько снизились цены в октябре

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Аренда жилья в Казахстане начала дешеветь. В октябре средние ставки снизились на 2.2 % по сравнению с сентябрём.
Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, аренда квартир на длительный срок подешевела в 8 городах из 13, где проводится мониторинг. Снижение в октябре зафиксировано впервые с начала лета. Напомним, основное повышение пришлось на июль-август, когда ежемесячно цены на аренду повышались на 4–7 %.
Где подешевела аренда
За месяц аренда квартир подешевела:
- в Актобе: —7.0 %;
- Петропавловске: —6.0 %;
- Актау, Костанае, Кокшетау: по —5.0 %;
- Алматы, Караганде: по —4.0 %;
- Астане: —1.0 %.
В то же время в Павлодаре, Уральске, Усть-Каменогорске цена незначительно выросла.
Самая дорогая аренда жилья — в Алматы: 6 тыс. тг/кв. м в среднем.
Самая дешёвая — в Актау: 2 632 тг/кв. м в среднем.
Как изменились цены с начала года
Если смотреть динамику с января, то аренда в среднем подорожала на 10.3 %.
|Город
|Октябрь, тг/кв. м
|К сентябрю, %
|К январю, %
|Алматы
|6 000
|–4.0
|5.0
|Астана
|4 023
|–1.0
|5.0
|Актау
|2 623
|–5.0
|5.0
|Актобе
|2 725
|–7.0
|14.0
|Атырау
|3 077
|0.0
|3.0
|Караганда
|3 333
|–4.0
|11.0
|Костанай
|3 333
|–5.0
|15.0
|Павлодар
|3 231
|2.0
|26.0
|Петропавловск
|2 778
|–6.0
|11.0
|Уральск
|2 832
|1.0
|11.0
|Усть-Каменогорск
|3 125
|4.0
|9.0
|Шымкент
|2 708
|0.0
|11.0
|Кокшетау
|3 038
|–5.0
|8.0
Средняя плата за квадрат во втором месяце осени составила 3 295 тенге.
Средние цены на аренду квартир на 30 октября*
|Город
|1-комн., тг
|2-комн., тг
|3-комн., тг
|Алматы
|230 000
|350 000
|450 000
|Астана
|170 000
|250 000
|350 000
|Актау
|120 000
|150 000
|200 000
|Актобе
|127 500
|150 000
|250 000
|Атырау
|140 000
|190 000
|200 000
|Караганда
|130 000
|160 000
|200 000
|Костанай
|150 000
|180 000
|200 000
|Павлодар
|120 000
|150 000
|200 000
|Петропавловск
|110 000
|130 000
|145 000
|Уральск
|130 000
|150 000
|200 000
|Усть-Каменогорск
|130 000
|150 000
|200 000
|Шымкент
|110 000
|150 000
|180 000
|Кокшетау
|130 000
|162 500
|180 000
|Конаев
|130 000
|160 000
|185 000
*Используется медианный показатель