Аренда дешевеет: на сколько снизились цены в октябре

Аренда жилья в Казахстане начала дешеветь. В октябре средние ставки снизились на 2.2 % по сравнению с сентябрём.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, аренда квартир на длительный срок подешевела в 8 городах из 13, где проводится мониторинг. Снижение в октябре зафиксировано впервые с начала лета. Напомним, основное повышение пришлось на июль-август, когда ежемесячно цены на аренду повышались на 4–7 %.

Где подешевела аренда

За месяц аренда квартир подешевела:

в Актобе : —7.0 %;

: —7.0 %; Петропавловске : —6.0 %;

: —6.0 %; Актау , Костанае , Кокшетау : по —5.0 %;

, , : по —5.0 %; Алматы , Караганде : по —4.0 %;

, : по —4.0 %; Астане: —1.0 %.

В то же время в Павлодаре, Уральске, Усть-Каменогорске цена незначительно выросла.

Самая дорогая аренда жилья — в Алматы: 6 тыс. тг/кв. м в среднем.

Самая дешёвая — в Актау: 2 632 тг/кв. м в среднем.

Как изменились цены с начала года

Если смотреть динамику с января, то аренда в среднем подорожала на 10.3 %.

Город Октябрь, тг/кв. м К сентябрю, % К январю, % Алматы 6 000 –4.0 5.0 Астана 4 023 –1.0 5.0 Актау 2 623 –5.0 5.0 Актобе 2 725 –7.0 14.0 Атырау 3 077 0.0 3.0 Караганда 3 333 –4.0 11.0 Костанай 3 333 –5.0 15.0 Павлодар 3 231 2.0 26.0 Петропавловск 2 778 –6.0 11.0 Уральск 2 832 1.0 11.0 Усть-Каменогорск 3 125 4.0 9.0 Шымкент 2 708 0.0 11.0 Кокшетау 3 038 –5.0 8.0

Средняя плата за квадрат во втором месяце осени составила 3 295 тенге.

Средние цены на аренду квартир на 30 октября*

Город 1-комн., тг 2-комн., тг 3-комн., тг Алматы 230 000 350 000 450 000 Астана 170 000 250 000 350 000 Актау 120 000 150 000 200 000 Актобе 127 500 150 000 250 000 Атырау 140 000 190 000 200 000 Караганда 130 000 160 000 200 000 Костанай 150 000 180 000 200 000 Павлодар 120 000 150 000 200 000 Петропавловск 110 000 130 000 145 000 Уральск 130 000 150 000 200 000 Усть-Каменогорск 130 000 150 000 200 000 Шымкент 110 000 150 000 180 000 Кокшетау 130 000 162 500 180 000 Конаев 130 000 160 000 185 000

*Используется медианный показатель