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Аренда: как изменились цены

Фотография для новости Аренда: как изменились цены

Фото pixabay.com

Аренда квартир в Казахстане с начала года подорожала на 4.5 %, сообщают аналитики Krisha.kz.

Алматы стал единственным городом в первом полугодии, где цена за аренду снизилась, причём на 8 %. Наиболее заметно подешевели двухкомнатные квартиры.

В Астане и Шымкенте ставки с января почти не изменились.

В Петропавловске, Уральске, Актау цены на аренду значительно выросли в апреле во время паводков, в этих городах пострадавшие массово снимали жильё. Сейчас ставки постепенно снижаются.

Как изменились цены на аренду

Город Июнь, тг/кв. м К янв., %
Алматы 5 200 –8
Астана 4 000 1
Актау 2 600 4
Актобе 2 712 3
Атырау 3 191 6
Караганда 3 182 3
Костанай 3 314 3
Павлодар 3 030 3
Петропавловск 3 429 33
Уральск 2 800 10
Усть-Каменогорск 2 979 1
Шымкент 2 632 0
Кокшетау 2 937 0

Средние цены за аренду квартир*

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн.
Алматы 200 000 290 000 390 000
Астана 160 000 230 000 350 000
Актау 120 000 150 000 180 000
Актобе 120 000 160 000 200 000
Атырау 150 000 200 000 220 000
Караганда 120 000 150 000 200 000
Костанай 120 000 170 000 190 000
Павлодар 120 000 150 000 170 000
Петропавловск 140 000 150 000 155 000
Уральск 120 000 150 000 200 000
Усть-Каменогорск 110 000 150 000 180 000
Шымкент 100 000 150 000 170 000
Кокшетау 120 000 150 000 180 000
Конаев 130 000 160 000 180 000

*Используется медианный показатель

В Алматы подешевела аренда 2-комнатных квартир: в январе средняя плата составляла 320 тыс., сейчас — 290 тыс. тг.
В Атырау подорожал съём всех сегментов: в январе за однушку просили 130 тыс., за двушку — 180 тыс., за трёшку — 200 тыс. тг.
Заметнее всего выросли цены на аренду в Петропавловске: 1-комнатные подорожали на 40 тыс., 2-комнатные — на 30 тыс., 3-комнатные — на 15 тыс. тг.
В остальных городах изменения в пределах 10 тыс.

Автор: Инна Пчелянская

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