Аренда: как изменились цены

Аренда квартир в Казахстане с начала года подорожала на 4.5 %, сообщают аналитики Krisha.kz.

Алматы стал единственным городом в первом полугодии, где цена за аренду снизилась, причём на 8 %. Наиболее заметно подешевели двухкомнатные квартиры.

В Астане и Шымкенте ставки с января почти не изменились.

В Петропавловске, Уральске, Актау цены на аренду значительно выросли в апреле во время паводков, в этих городах пострадавшие массово снимали жильё. Сейчас ставки постепенно снижаются.

Как изменились цены на аренду

Город Июнь, тг/кв. м К янв., % Алматы 5 200 –8 Астана 4 000 1 Актау 2 600 4 Актобе 2 712 3 Атырау 3 191 6 Караганда 3 182 3 Костанай 3 314 3 Павлодар 3 030 3 Петропавловск 3 429 33 Уральск 2 800 10 Усть-Каменогорск 2 979 1 Шымкент 2 632 0 Кокшетау 2 937 0

Средние цены за аренду квартир*

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн. Алматы 200 000 290 000 390 000 Астана 160 000 230 000 350 000 Актау 120 000 150 000 180 000 Актобе 120 000 160 000 200 000 Атырау 150 000 200 000 220 000 Караганда 120 000 150 000 200 000 Костанай 120 000 170 000 190 000 Павлодар 120 000 150 000 170 000 Петропавловск 140 000 150 000 155 000 Уральск 120 000 150 000 200 000 Усть-Каменогорск 110 000 150 000 180 000 Шымкент 100 000 150 000 170 000 Кокшетау 120 000 150 000 180 000 Конаев 130 000 160 000 180 000

*Используется медианный показатель

В Алматы подешевела аренда 2-комнатных квартир: в январе средняя плата составляла 320 тыс., сейчас — 290 тыс. тг.

В Атырау подорожал съём всех сегментов: в январе за однушку просили 130 тыс., за двушку — 180 тыс., за трёшку — 200 тыс. тг.

Заметнее всего выросли цены на аренду в Петропавловске: 1-комнатные подорожали на 40 тыс., 2-комнатные — на 30 тыс., 3-комнатные — на 15 тыс. тг.

В остальных городах изменения в пределах 10 тыс.

Автор: Инна Пчелянская

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