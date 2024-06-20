Аренда: как изменились цены

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Аренда квартир в Казахстане с начала года подорожала на 4.5 %, сообщают аналитики Krisha.kz.
Алматы стал единственным городом в первом полугодии, где цена за аренду снизилась, причём на 8 %. Наиболее заметно подешевели двухкомнатные квартиры.
В Астане и Шымкенте ставки с января почти не изменились.
В Петропавловске, Уральске, Актау цены на аренду значительно выросли в апреле во время паводков, в этих городах пострадавшие массово снимали жильё. Сейчас ставки постепенно снижаются.
Как изменились цены на аренду
|Город
|Июнь, тг/кв. м
|К янв., %
|Алматы
|5 200
|–8
|Астана
|4 000
|1
|Актау
|2 600
|4
|Актобе
|2 712
|3
|Атырау
|3 191
|6
|Караганда
|3 182
|3
|Костанай
|3 314
|3
|Павлодар
|3 030
|3
|Петропавловск
|3 429
|33
|Уральск
|2 800
|10
|Усть-Каменогорск
|2 979
|1
|Шымкент
|2 632
|0
|Кокшетау
|2 937
|0
Средние цены за аренду квартир*
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|200 000
|290 000
|390 000
|Астана
|160 000
|230 000
|350 000
|Актау
|120 000
|150 000
|180 000
|Актобе
|120 000
|160 000
|200 000
|Атырау
|150 000
|200 000
|220 000
|Караганда
|120 000
|150 000
|200 000
|Костанай
|120 000
|170 000
|190 000
|Павлодар
|120 000
|150 000
|170 000
|Петропавловск
|140 000
|150 000
|155 000
|Уральск
|120 000
|150 000
|200 000
|Усть-Каменогорск
|110 000
|150 000
|180 000
|Шымкент
|100 000
|150 000
|170 000
|Кокшетау
|120 000
|150 000
|180 000
|Конаев
|130 000
|160 000
|180 000
*Используется медианный показатель
В Алматы подешевела аренда 2-комнатных квартир: в январе средняя плата составляла 320 тыс., сейчас — 290 тыс. тг.
В Атырау подорожал съём всех сегментов: в январе за однушку просили 130 тыс., за двушку — 180 тыс., за трёшку — 200 тыс. тг.
Заметнее всего выросли цены на аренду в Петропавловске: 1-комнатные подорожали на 40 тыс., 2-комнатные — на 30 тыс., 3-комнатные — на 15 тыс. тг.
В остальных городах изменения в пределах 10 тыс.
Автор: Инна Пчелянская