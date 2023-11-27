Аренда квартир подешевела в ноябре 2023 года

Аренда квартир в Казахстане продолжает дешеветь. В ноябре средняя ставка снизилась на 3% к октябрю.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, понижение произошло в 9 городах из 13, где проводится мониторинг.

Что произошло за месяц

Аренда подешевела:

в Павлодаре : —9 %;

: —9 %; Петропавловске : —8 %;

: —8 %; Караганде : —6 %;

: —6 %; Актау , Актобе : по —5 %;

, : по —5 %; Уральске : —4 %;

: —4 %; Алматы , Кокшетау : по —3 %;

, : по —3 %; Астане: —1 %.

Однако в двух городах снимать жильё стало чуть дороже: в Шымкенте (+3 %) и Атырау (+0.7 %).

А в Костанае и Усть-Каменогорске цены остались на уровне октября.

Самая дорогая аренда в Алматы: 5.8 тыс. тг за 1 кв. м.

Самая дешёвая — в Актау: 2.5 тыс. тг.

Средняя цена — 3.2 тыс. тг.

Как изменились цены с начала года

По сравнению с январём ставки в ноябре выше на 7 %. Максимально аренда подорожала в Костанае, Павлодаре и Шымкенте — на 15 %.

Город Нояб., тг/кв. м К окт., % К янв., % Алматы 5 818 –3.0 2.0 Астана 4 000 –1.0 4.0 Актау 2 500 –5.0 0 Актобе 2 600 –5.0 8.0 Атырау 3 100 0.7 3.0 Караганда 3 125 –6.0 4.0 Костанай 3 333 0 15.0 Павлодар 2 941 –9.0 14.0 Петропавловск 2 556 –8.0 2.0 Уральск 2 727 –4.0 7.0 Усть-Каменогорск 3 125 0 9.0 Шымкент 2 778 3.0 14.0 Кокшетау 2 941 –3.0 4.0

Средние цены на 27 ноября*

Город 1-комн., тг 2-комн., тг 3-комн., тг Алматы 220 000 350 000 430 000 Астана 170 000 230 000 350 000 Актау 110 000 150 000 180 000 Актобе 130 000 150 000 220 000 Атырау 140 000 180 000 200 000 Караганда 130 000 160 000 200 000 Костанай 135 000 180 000 190 000 Павлодар 110 000 150 000 180 000 Петропавловск 100 000 120 000 150 000 Уральск 120 000 150 000 180 000 Усть-Каменогорск 125 000 152 500 180 000 Шымкент 120 000 150 000 180 000 Кокшетау 130 000 155 000 170 000 Конаев 150 000 160 000 180 000

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