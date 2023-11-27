Аренда квартир подешевела в ноябре 2023 года

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Аренда квартир в Казахстане продолжает дешеветь. В ноябре средняя ставка снизилась на 3% к октябрю.
Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, понижение произошло в 9 городах из 13, где проводится мониторинг.
Что произошло за месяц
Аренда подешевела:
- в Павлодаре: —9 %;
- Петропавловске: —8 %;
- Караганде: —6 %;
- Актау, Актобе: по —5 %;
- Уральске: —4 %;
- Алматы, Кокшетау: по —3 %;
- Астане: —1 %.
Однако в двух городах снимать жильё стало чуть дороже: в Шымкенте (+3 %) и Атырау (+0.7 %).
А в Костанае и Усть-Каменогорске цены остались на уровне октября.
Самая дорогая аренда в Алматы: 5.8 тыс. тг за 1 кв. м.
Самая дешёвая — в Актау: 2.5 тыс. тг.
Средняя цена — 3.2 тыс. тг.
Как изменились цены с начала года
По сравнению с январём ставки в ноябре выше на 7 %. Максимально аренда подорожала в Костанае, Павлодаре и Шымкенте — на 15 %.
|Город
|Нояб., тг/кв. м
|К окт., %
|К янв., %
|Алматы
|5 818
|–3.0
|2.0
|Астана
|4 000
|–1.0
|4.0
|Актау
|2 500
|–5.0
|0
|Актобе
|2 600
|–5.0
|8.0
|Атырау
|3 100
|0.7
|3.0
|Караганда
|3 125
|–6.0
|4.0
|Костанай
|3 333
|0
|15.0
|Павлодар
|2 941
|–9.0
|14.0
|Петропавловск
|2 556
|–8.0
|2.0
|Уральск
|2 727
|–4.0
|7.0
|Усть-Каменогорск
|3 125
|0
|9.0
|Шымкент
|2 778
|3.0
|14.0
|Кокшетау
|2 941
|–3.0
|4.0
Средние цены на 27 ноября*
|Город
|1-комн., тг
|2-комн., тг
|3-комн., тг
|Алматы
|220 000
|350 000
|430 000
|Астана
|170 000
|230 000
|350 000
|Актау
|110 000
|150 000
|180 000
|Актобе
|130 000
|150 000
|220 000
|Атырау
|140 000
|180 000
|200 000
|Караганда
|130 000
|160 000
|200 000
|Костанай
|135 000
|180 000
|190 000
|Павлодар
|110 000
|150 000
|180 000
|Петропавловск
|100 000
|120 000
|150 000
|Уральск
|120 000
|150 000
|180 000
|Усть-Каменогорск
|125 000
|152 500
|180 000
|Шымкент
|120 000
|150 000
|180 000
|Кокшетау
|130 000
|155 000
|170 000
|Конаев
|150 000
|160 000
|180 000
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