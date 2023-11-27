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Аренда квартир подешевела в ноябре 2023 года

pixabay.com

Аренда квартир в Казахстане продолжает дешеветь. В ноябре средняя ставка снизилась на 3% к октябрю.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, понижение произошло в 9 городах из 13, где проводится мониторинг.

Что произошло за месяц

Аренда подешевела:

  • в Павлодаре: —9 %;
  • Петропавловске: —8 %;
  • Караганде: —6 %;
  • АктауАктобе: по —5 %;
  • Уральске: —4 %;
  • АлматыКокшетау: по —3 %;
  • Астане: —1 %.

Однако в двух городах снимать жильё стало чуть дороже: в Шымкенте (+3 %) и Атырау (+0.7 %).

А в Костанае и Усть-Каменогорске цены остались на уровне октября.

Самая дорогая аренда в Алматы: 5.8 тыс. тг за 1 кв. м.
Самая дешёвая — в Актау: 2.5 тыс. тг.
Средняя цена — 3.2 тыс. тг.

Как изменились цены с начала года

По сравнению с январём ставки в ноябре выше на 7 %. Максимально аренда подорожала в Костанае, Павлодаре и Шымкенте — на 15 %.

Город Нояб., тг/кв. м К окт., % К янв., %
Алматы 5 818 –3.0 2.0
Астана 4 000 –1.0 4.0
Актау 2 500 –5.0 0
Актобе 2 600 –5.0 8.0
Атырау 3 100 0.7 3.0
Караганда 3 125 –6.0 4.0
Костанай 3 333 0 15.0
Павлодар 2 941 –9.0 14.0
Петропавловск 2 556 –8.0 2.0
Уральск 2 727 –4.0 7.0
Усть-Каменогорск 3 125 0 9.0
Шымкент 2 778 3.0 14.0
Кокшетау 2 941 –3.0 4.0

Средние цены на 27 ноября*

Город 1-комн., тг 2-комн., тг 3-комн., тг
Алматы 220 000 350 000 430 000
Астана 170 000 230 000 350 000
Актау 110 000 150 000 180 000
Актобе 130 000 150 000 220 000
Атырау 140 000 180 000 200 000
Караганда 130 000 160 000 200 000
Костанай 135 000 180 000 190 000
Павлодар 110 000 150 000 180 000
Петропавловск 100 000 120 000 150 000
Уральск 120 000 150 000 180 000
Усть-Каменогорск 125 000 152 500 180 000
Шымкент 120 000 150 000 180 000
Кокшетау 130 000 155 000 170 000
Конаев 150 000 160 000 180 000
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