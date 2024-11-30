Аренда квартир продолжает дешеветь в Казахстане, сообщает Krisha.kz. В ноябре средняя ставка снизилась на 2 % по сравнению с октябрём.
Средняя стоимость аренды квартир в РК (медиана) составляет 3 480 тг/кв. м. Максимальные ставки в Алматы, минимальные — в Актау.
|Город
|Ноябрь, тг/кв. м
|За мес., %
|С янв., %
|Алматы
|5 714
|–2
|1
|Астана
|4 500
|–2
|14
|Актау
|2 667
|–2
|7
|Актобе
|2 857
|–5
|8
|Атырау
|3 457
|–0.4
|15
|Караганда
|3 333
|–2
|8
|Костанай
|3 542
|–5
|10
|Павлодар
|3 137
|0
|7
|Петропавловск
|3 143
|–2
|22
|Уральск
|3 012
|–4
|18
|Усть-Каменогорск
|3 333
|0
|13
|Шымкент
|3 148
|1
|20
|Кокшетау
|3 226
|–1
|10
|Конаев*
|3 660
|–5
|–
*Добавлен с марта 2024 года
Изменения с января
C начала года прирост в среднем по РК составляет 11.7 %. Положительная динамика держится во всех городах. Напомним, это отголоски подорожания весной (из-за паводков) и летом (сезонные ожидания собственников).
Средние цены за аренду квартир*
|Город
|1-комн., тг
|2-комн., тг
|3-комн., тг
|Алматы
|210 000
|320 000
|420 000
|Астана
|180 000
|250 000
|400 000
|Актау
|120 000
|150 000
|180 000
|Актобе
|130 000
|160 000
|200 000
|Атырау
|150 000
|200 000
|250 000
|Караганда
|130 000
|170 000
|200 000
|Костанай
|150 000
|172 500
|215 000
|Павлодар
|125 000
|150 000
|180 000
|Петропавловск
|130 000
|160 000
|170 000
|Уральск
|125 000
|150 000
|200 000
|Усть-Каменогорск
|120 000
|180 000
|200 000
|Шымкент
|150 000
|180 000
|210 000
|Кокшетау
|140 000
|170 000
|200 000
|Конаев
|140 000
|167 500
|200 000
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.