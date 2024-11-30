Аренда квартир продолжает дешеветь в Казахстане, сообщает Krisha.kz. В ноябре средняя ставка снизилась на 2 % по сравнению с октябрём.

Средняя стоимость аренды квартир в РК (медиана) составляет 3 480 тг/кв. м. Максимальные ставки в Алматы, минимальные — в Актау.

Город Ноябрь, тг/кв. м За мес., % С янв., % Алматы 5 714 –2 1 Астана 4 500 –2 14 Актау 2 667 –2 7 Актобе 2 857 –5 8 Атырау 3 457 –0.4 15 Караганда 3 333 –2 8 Костанай 3 542 –5 10 Павлодар 3 137 0 7 Петропавловск 3 143 –2 22 Уральск 3 012 –4 18 Усть-Каменогорск 3 333 0 13 Шымкент 3 148 1 20 Кокшетау 3 226 –1 10 Конаев* 3 660 –5 –

*Добавлен с марта 2024 года

Изменения с января

C начала года прирост в среднем по РК составляет 11.7 %. Положительная динамика держится во всех городах. Напомним, это отголоски подорожания весной (из-за паводков) и летом (сезонные ожидания собственников).

Средние цены за аренду квартир*

Город 1-комн., тг 2-комн., тг 3-комн., тг Алматы 210 000 320 000 420 000 Астана 180 000 250 000 400 000 Актау 120 000 150 000 180 000 Актобе 130 000 160 000 200 000 Атырау 150 000 200 000 250 000 Караганда 130 000 170 000 200 000 Костанай 150 000 172 500 215 000 Павлодар 125 000 150 000 180 000 Петропавловск 130 000 160 000 170 000 Уральск 125 000 150 000 200 000 Усть-Каменогорск 120 000 180 000 200 000 Шымкент 150 000 180 000 210 000 Кокшетау 140 000 170 000 200 000 Конаев 140 000 167 500 200 000

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