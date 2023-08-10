Аренда недвижимости в Казахстане растет, а цены на вторичное жилье падают

Жилье на вторичном рынке продолжило дешеветь: к предыдущему месяцу стоимость квадратного метра уменьшилась на 1,7%, до 494,4 тыс. тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

С одной стороны, цены идут вниз 4 из 5 последних месяцев (в мае не менялись). С другой – текущее снижение является самым сильным по крайней мере с начала 2015 г.

Основной вклад в динамику общего показателя внесли 5 крупных городов. Сильнее всего «вторичка» дешевеет в Астане (-3,4%). Достаточно заметные темпы снижения также наблюдаются в Алматы (-1,5%), Кокшетау (-1,3%) и Костанае (-1%). Чего, впрочем, не сказать об Усть-Каменогорске (-0,5%).

В целом с начала года вторичное жилье уменьшилось в цене на 3,7%, за год – на 0,7%.

Подешевело и новое жилье. Правда, не столь существенно – на 0,1%. Теперь «квадрат» стоит 486,2 тыс. тенге. В данном случае цены снижаются не так охотно. Это всего лишь второе их падение за последние 7 месяцев. Как итог – рост с начала года на 1,6%, за год – на 4,3%.

Удешевление отмечается в 4 крупных городах. А именно – в Павлодаре (-2,2%), Костанае (-1,7%), Алматы (-0,6%) и Кокшетау (-0,9%).

В то же время аренда, наоборот, подорожала. Стоимость съемного квадратного метра составила 4,7 тыс. тенге, что на 1,9% выше уровня предыдущего месяца. Очевидно, что повышение цен связано с сезонностью. Но вот что настораживает – аренда не дорожала в июле так сильно по крайней мере с 2015 г.

Ну и взглянем на крупные города. Сильнее всего арендная плата повысилась в Караганде – на 3,9%. Следом идет Алматы – 3,1%. Удорожание отмечается еще в двух городах – Петропавловске (0,6%) и Шымкенте (0,1%). Во всех остальных городах цены не изменились, в том числе в Астане.

Добавим, что с начала года аренда подешевела на 1,5%. Однако по итогам года – выросла в цене на 28,6%.

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