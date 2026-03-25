Аренда просела: в каких городах заметно снижение

В Казахстане фиксируется тенденция к снижению цен на аренду квартир, которая начала формироваться ещё в январе. За первые три месяца года ставки уменьшились в 9 из 19 городов, где ведётся мониторинг, сообщает krisha.kz
Наибольшее снижение зафиксировано в Костанае — на 5,1%. В Алматы и Шымкенте аренда подешевела на 4%, в Павлодаре — на 3,5%. Ещё в ряде городов, включая Астану, Атырау, Уральск, Кокшетау и Тараз, цены снизились примерно на 2%.
В то же время в некоторых регионах отмечен небольшой рост — от 1 до 1,7%. Он зафиксирован в Актау, Актобе, Караганде, Усть-Каменогорске и Талдыкоргане.
Без изменений цены остались в Петропавловске, Конаеве, Семее, Туркестане и Кызылорде.
Средняя стоимость аренды по стране сейчас составляет около 3389 тенге за квадратный метр. При этом разброс цен между городами остаётся значительным: в Алматы — 5692 тенге за квадратный метр (самый высокий показатель), в Астане — около 5000 тенге, в Шымкенте — 3235 тенге, а самый низкий уровень зафиксирован в Туркестане — около 2000 тенге за квадратный метр.
Что касается посуточной аренды, цены с начала года остаются стабильными: в Астане — около 15 тысяч тенге за сутки, в Алматы — 18 тысяч, в Караганде — 12 тысяч тенге.
Переводы между матерью и сыном вызвали вопросы налоговой: что пошло не так
143 призёра и 29 золотых: как прошла олимпиада по математике и информатике в Костанае
