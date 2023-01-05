Аренда в Казахстане подешевела на 33 %

К 5 января цены на аренду жилья в Казахстане снизились в среднем на 33 % по сравнению с ажиотажным пиком, который произошёл в сентябре-октябре, и почти вернулись на привычный уровень.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, наибольшее снижение произошло в Уральске (—52 %),

Петропавловске (—50 %), Актобе (—47 %).

В Астане и Алматы аренда подешевела на 36 и 29 % соответственно.

Город К пику цен, % За декабрь, % Алматы -28.6 -8.6 Астана -35.5 -5.3 Актау -25.0 -6.6 Актобе -47.3 -7.2 Атырау -28.0 -5.7 Караганда -22.4 -5.5 Костанай -39.8 -8.8 Павлодар -42.7 -8.6 Петропавловск -50.0 -3.8 Уральск -51.6 -5.9 Усть-Каменогорск -17.2 -3.4 Шымкент -14.9 -6.5 Кокшетау -29.4 -5.8

По сравнению с началом сентября арендные ставки в РК сейчас выше в среднем на 2 %.

При этом в Кокшетау, Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены оказались ниже сентябрьского уровня.

В Алматы, Астане, Павлодаре, Уральске и других городах сохраняется разрыв в пределах 7 %.

Единственный город, где цена остаётся существенно выше, это Костанай (+13.7 % выше сентября).

В декабре 2022 года ставки снизились в среднем на 6.3 %. Значительная динамика (—9 %) — в Алматы, Костанае, Павлодаре. В Астане: —5.3 %. Минимальное снижение (до 4 %) — в Усть-Каменогорске и Петропавловске.

На 5 января средняя ставка за аренду 1 кв. м жилья в Казахстане составляет 3 тыс. тг.

Минимум — 2.4 тыс. — в Актобе, максимум — 5.7 тыс. — в Алматы.

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