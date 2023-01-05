Аренда в Казахстане подешевела на 33 %

Фото из октрытых источников
К 5 января цены на аренду жилья в Казахстане снизились в среднем на 33 % по сравнению с ажиотажным пиком, который произошёл в сентябре-октябре, и почти вернулись на привычный уровень.
- Отмена уроков, происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, наибольшее снижение произошло в Уральске (—52 %),
Петропавловске (—50 %), Актобе (—47 %).
В Астане и Алматы аренда подешевела на 36 и 29 % соответственно.
|Город
|К пику цен, %
|За декабрь, %
|Алматы
|-28.6
|-8.6
|Астана
|-35.5
|-5.3
|Актау
|-25.0
|-6.6
|Актобе
|-47.3
|-7.2
|Атырау
|-28.0
|-5.7
|Караганда
|-22.4
|-5.5
|Костанай
|-39.8
|-8.8
|Павлодар
|-42.7
|-8.6
|Петропавловск
|-50.0
|-3.8
|Уральск
|-51.6
|-5.9
|Усть-Каменогорск
|-17.2
|-3.4
|Шымкент
|-14.9
|-6.5
|Кокшетау
|-29.4
|-5.8
По сравнению с началом сентября арендные ставки в РК сейчас выше в среднем на 2 %.
При этом в Кокшетау, Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены оказались ниже сентябрьского уровня.
В Алматы, Астане, Павлодаре, Уральске и других городах сохраняется разрыв в пределах 7 %.
Единственный город, где цена остаётся существенно выше, это Костанай (+13.7 % выше сентября).
В декабре 2022 года ставки снизились в среднем на 6.3 %. Значительная динамика (—9 %) — в Алматы, Костанае, Павлодаре. В Астане: —5.3 %. Минимальное снижение (до 4 %) — в Усть-Каменогорске и Петропавловске.
На 5 января средняя ставка за аренду 1 кв. м жилья в Казахстане составляет 3 тыс. тг.
Минимум — 2.4 тыс. — в Актобе, максимум — 5.7 тыс. — в Алматы.