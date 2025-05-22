Заработок в Интернете привлекает как молодых, так и взрослых казахстанцев. Этим спешат воспользоваться мошенники, которые пытаются украсть аккаунты жертв в соцсетях. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Социальные сети являются не просто инструментом для общения с друзьями и знакомства с новыми людьми, но они также содержат в себе большую базу контактных данных.

Поэтому мошенники, помимо попыток навязать кредит или украсть деньги непосредственно с банковского счета, стараются заполучить доступ к аккаунтам граждан. Для этого обычно используются схемы с якобы голосованием или заполнением анкет.

Однако в Интернете стали встречаться случаи, когда появляются рекламные объявления или сообщения от незнакомых лиц с текстом «Возьму WhatsApp в аренду».

Это схоже со схемами аренды ИП, которые также грозят жертвам крупными денежными потерями.

Чем завлекают жертв

Чтобы получить доступ к учетной записи жертвы, мошенники предлагают денежное вознаграждение – якобы аккаунт им нужен по рабочим вопросам, а для «арендодателя» это преподается как легкий способ заработка с ежедневными выплатами.

На подобные уловки могут попасться как молодые казахстанцы (дети и подростки), так и взрослые граждане.

Какие риски поджидают казахстанцев

Как только аккаунт попадет в руки злоумышленников, они попытаются обмануть как можно больше жертв среди контактов «арендодателя»:

начнут отправлять ссылки на фишинговые сайты;

будут просить деньги в долг с переводом их на счет третьего лица;

запросят личные данные, а также воспользуются аккаунтом для других уловок.

Также есть риски того, что мошенники смогут использовать голосовые сообщения из чатов жертвы для их подделывания и обмана третьих лиц.

В результате казахстанцы, согласившиеся временно отдать свой аккаунт за деньги третьим лицам, рискуют даже оказаться соучастниками преступления. Поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться на подобные предложения и передавать третьим лицам доступ к своему аккаунту.

А если пришло сомнительное сообщение от другого пользователя, следует насторожиться и прекратить общение, особенно если собеседник:

торопит, оказывая психологическое давление;

угрожает или просит поверить на слово;

просит переслать деньги, сообщить пароль, PIN-код или другие личные данные;

просит нажать на ссылку или активировать новые функции по ссылке;

просит переслать сообщение;

говорит, что надо произвести оплату, чтобы иметь возможность пользоваться WhatsApp.

В таких ситуациях следует сразу прекратить общение с собеседником. Тем более нельзя переходить по отправленным ссылкам или предоставлять ему какую-либо информацию, в том числе коды из SMS-сообщений.

@Автор: Марк Мауленкулов