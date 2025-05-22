Заработок в Интернете привлекает как молодых, так и взрослых казахстанцев. Этим спешат воспользоваться мошенники, которые пытаются украсть аккаунты жертв в соцсетях. Подробнее читайте на NUR.KZ.
Социальные сети являются не просто инструментом для общения с друзьями и знакомства с новыми людьми, но они также содержат в себе большую базу контактных данных.
Поэтому мошенники, помимо попыток навязать кредит или украсть деньги непосредственно с банковского счета, стараются заполучить доступ к аккаунтам граждан. Для этого обычно используются схемы с якобы голосованием или заполнением анкет.
Однако в Интернете стали встречаться случаи, когда появляются рекламные объявления или сообщения от незнакомых лиц с текстом «Возьму WhatsApp в аренду».
Это схоже со схемами аренды ИП, которые также грозят жертвам крупными денежными потерями.
Чем завлекают жертв
Чтобы получить доступ к учетной записи жертвы, мошенники предлагают денежное вознаграждение – якобы аккаунт им нужен по рабочим вопросам, а для «арендодателя» это преподается как легкий способ заработка с ежедневными выплатами.
На подобные уловки могут попасться как молодые казахстанцы (дети и подростки), так и взрослые граждане.
Какие риски поджидают казахстанцев
Как только аккаунт попадет в руки злоумышленников, они попытаются обмануть как можно больше жертв среди контактов «арендодателя»:
- начнут отправлять ссылки на фишинговые сайты;
- будут просить деньги в долг с переводом их на счет третьего лица;
- запросят личные данные, а также воспользуются аккаунтом для других уловок.
В результате казахстанцы, согласившиеся временно отдать свой аккаунт за деньги третьим лицам, рискуют даже оказаться соучастниками преступления. Поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться на подобные предложения и передавать третьим лицам доступ к своему аккаунту.
А если пришло сомнительное сообщение от другого пользователя, следует насторожиться и прекратить общение, особенно если собеседник:
- торопит, оказывая психологическое давление;
- угрожает или просит поверить на слово;
- просит переслать деньги, сообщить пароль, PIN-код или другие личные данные;
- просит нажать на ссылку или активировать новые функции по ссылке;
- просит переслать сообщение;
- говорит, что надо произвести оплату, чтобы иметь возможность пользоваться WhatsApp.
В таких ситуациях следует сразу прекратить общение с собеседником. Тем более нельзя переходить по отправленным ссылкам или предоставлять ему какую-либо информацию, в том числе коды из SMS-сообщений.
@Автор: Марк Мауленкулов