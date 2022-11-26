Арендаторы школьных столовых просят запретить детям брать еду с собой. Что думают родители и Минпросвет?

Что случилось. Ассоциация предприятий школьного питания раскритиковала проект приказа Министерства просвещения об изменениях в организации школьного питания. В частности, предприниматели заявили о проблемах, которые могут возникнуть из-за домашней еды, которую школьникам разрешили приносить с собой. По проекту приказа, администрации школ должны создать все условия для того, чтобы дети могли приносить еду из дома, передает informburo.kz

Цена вопроса. В среднем по стране школьный обед стоит около 566 тенге. По данным на август 2022 года, самое дешёвое питание предоставляют столичным ученикам – их обед в школе стоил 449 тенге. Самые высокие цены – в Алматы и Акмолинской области, 750 тенге. За неделю расходы родителей на эти цели доходят до трёх тысяч, за месяц – до более 11 тысяч, за учебный год – до более 100 тысяч тенге на одного ребёнка.

Не только родители обеспокоены такими тратами. Министр просвещения Асхат Аймагамбетов уже поднимал вопрос слишком высоких цен в школьных столовых. В буфете вода, пирожки и булочки стоят дороже, чем в кулинариях и магазинах. По словам министра, продавать пол-литра воды за 300 тенге неприемлемо.

Однако сами арендаторы столовых не признали, что завышают цены на свою продукцию и, напротив, неоднократно просили пересмотреть их в сторону увеличения.

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Доводы Ассоциации предприятий школьного питания. Ассоциация предприятий школьного питания раскритиковала документальное закрепление возможности приносить в школу еду из дома. По мнению объединения, по санитарно-эпидемиологическим требованиям в организациях общественного питания, объектов воспитания и образования не допускается пищевая продукция непромышленного (домашнего) приготовления. Также в требованиях утверждён перечень продуктов и блюд, запрещённых к реализации на объектах образования. По мнению предпринимателей, если дети начнут носить обеды из дома, невозможно будет отследить, какую именно пищу принёс школьник. Арендаторы столовых не хотят нести ответственность за чужую продукцию.

Также, по мнению предпринимателей, невозможно будет создать условия для подогрева принесённой пищи, особенно в условиях ограниченного

времени перемен.

Также в ассоциации считают, что возможность приносить с собой еду создаст условия для травли и буллинга.

«У всех детей разные социальные условия и возможности, соответственно, принесённая с собой пища будет разного ассортиментного вида и качества, что может создать определённые условия для ущемления прав детей с более низкими материальными возможностями», – считают в ассоциации.

Позиция родителей. По мнению мамы школьника Ботагоз Ахметовой, лишать родителей возможности самостоятельно решать, чем будет питаться их ребёнок, нельзя.

«В классе, где учится мой ребёнок, около 70% детей приносят обед с собой. Это связано с тем, что цены на продукцию столовой выросли и продолжают расти. В среднем даже перекус – пирожок и чай – обходится в 400-450 тенге. Дешевле купить булочку в магазине или сделать дома бутерброд, налить ребёнку чай в бутылку. К тому же, многим детям не нравится качество еды в столовой – в пирожках бывает мало начинки, пицца без сыра – экономят на всём. Дети едят в помещении столовой, разогреть еду возможности нет, но нас устраивают условия. Никакой травли нет, поскольку все понимают, какие сейчас трудные времена», – отметила родительница.

Позиция Минпросвещения. В Министерстве просвещения тоже не согласились с аргументами ассоциации. Родители неоднократно просили ведомство создать условия для детей, которые приносят еду из дома. В основном, это касается школьников, которым необходима определённая диета по состоянию здоровья. В правила организации питания появятся лишь нормы предоставления посадочного места. Поставщики не будут нести ответственность за детей, которые принесли еду из дома, пояснили в ведомстве.

Почему это важно знать. В предвыборной программе президента Касым-Жомарта Токаева указывалось, что к 2029 году 100% учащихся 1-4 классов будут получать бесплатное горячее питание. Однако на сегодняшний день такую возможность имеют младшеклассники только семи регионов страны. В вопросе цен на школьное питание возникает конфликт интересов между родителями и предпринимателями. Арендаторы столовых не заинтересованы представлять места детям, которые ничего у них не покупают, терять выручку, при этом просят поднять цены на горячие обеды до 1000 тенге. В месяц родителям придётся в этом случае отдавать около 22 тысяч на питание только одного ребёнка, что для многих семей является неподъёмной нагрузкой на бюджет. Точку в этом вопросе может поставить Министерство просвещения, утвердив приказ, который сейчас находится на стадии проекта.