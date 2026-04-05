Арендное жильё для молодёжи отменили: что теперь делать казахстанцам

В Казахстане упразднили программу арендного жилья для работающей молодёжи. Об этом сообщила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева.

По её словам, соответствующие изменения закреплены в новом Строительном кодексе, подписанном 9 января. Также принят приказ от 27 марта, согласно которому программа подлежит отмене. Вопрос дальнейшего использования освободившегося жилья передан на уровень местных исполнительных органов.

Программа действовала в Астана, Алматы и Шымкент и была направлена на поддержку молодых специалистов.

Что будет с арендаторами

Как пояснили в правительстве:

арендаторы, у которых срок договора заканчивается в ближайшее время, должны действовать в рамках текущих условий;

те, у кого договор действует дольше, смогут проживать до окончания срока аренды.

Как работала программа

Программа позволяла молодым казахстанцам временно арендовать жильё без права выкупа по доступной цене — от 5 до 15 тысяч тенге в месяц. За время её реализации жильём обеспечили более 10 тысяч человек.

Изначально договоры заключались на пять лет, однако в 2023 году срок сократили до трёх лет. При этом возможность выкупа жилья не предусматривалась.

Почему программу закрыли

По словам Аиды Балаевой, государство не может вносить точечные изменения в правила, например, разрешать выкуп жилья отдельным участникам, так как это нарушило бы принцип равенства.

Какие альтернативы предлагают

Вместо арендной программы государство делает акцент на ипотечных механизмах. Совместно с Отбасы банк в 17 регионах уже запущены льготные программы.

С их помощью около 12 тысяч молодых специалистов приобрели жильё, из них более 1600 — бывшие участники арендной программы.

Также доступны программы:

«Отау»

«Наурыз»

«Наурыз Жұмыскер»

На сегодня 62% одобренных заявок приходится на граждан до 35 лет.

Власти призывают молодёжь не откладывать решение жилищного вопроса и обращаться за консультациями в акиматы и банки.

Снизят налоги и дадут дешёвые кредиты на скот казахстанским фермерам Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провёл встречу с аграриями. Одной из ключевых...

Работа ЦОНов изменится в Казахстане Работа центров обслуживания населения (ЦОНов) в Казахстане претерпит изменения. Об этом сообщил заместитель премьер-министра —...

Перегруз под запретом: на трассах Костанайской области усилили контроль В Костанайской области в паводковый период усилили контроль за движением большегрузов. Ограничения будут действовать до конца...