Арендное жильё для молодёжи отменили: что теперь делать казахстанцам

В Казахстане упразднили программу арендного жилья для работающей молодёжи. Об этом сообщила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева.
По её словам, соответствующие изменения закреплены в новом Строительном кодексе, подписанном 9 января. Также принят приказ от 27 марта, согласно которому программа подлежит отмене. Вопрос дальнейшего использования освободившегося жилья передан на уровень местных исполнительных органов.
Программа действовала в Астана, Алматы и Шымкент и была направлена на поддержку молодых специалистов.
Что будет с арендаторами
Как пояснили в правительстве:
- арендаторы, у которых срок договора заканчивается в ближайшее время, должны действовать в рамках текущих условий;
- те, у кого договор действует дольше, смогут проживать до окончания срока аренды.
Как работала программа
Программа позволяла молодым казахстанцам временно арендовать жильё без права выкупа по доступной цене — от 5 до 15 тысяч тенге в месяц. За время её реализации жильём обеспечили более 10 тысяч человек.
Изначально договоры заключались на пять лет, однако в 2023 году срок сократили до трёх лет. При этом возможность выкупа жилья не предусматривалась.
Почему программу закрыли
По словам Аиды Балаевой, государство не может вносить точечные изменения в правила, например, разрешать выкуп жилья отдельным участникам, так как это нарушило бы принцип равенства.
Какие альтернативы предлагают
Вместо арендной программы государство делает акцент на ипотечных механизмах. Совместно с Отбасы банк в 17 регионах уже запущены льготные программы.
С их помощью около 12 тысяч молодых специалистов приобрели жильё, из них более 1600 — бывшие участники арендной программы.
Также доступны программы:
- «Отау»
- «Наурыз»
- «Наурыз Жұмыскер»
На сегодня 62% одобренных заявок приходится на граждан до 35 лет.
Власти призывают молодёжь не откладывать решение жилищного вопроса и обращаться за консультациями в акиматы и банки.
Работа ЦОНов изменится в Казахстане
Перегруз под запретом: на трассах Костанайской области усилили контроль
