Арендовать жилье станет еще дороже – прогноз

Аренда жилья в крупных городах Казахстана может подорожать на 5-10% в августе-сентябре. Такой прогноз LS озвучил глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

В беседе с LS он пояснил, что исторически в ближайшие два месяца на рынке аренды квартир наблюдаются спекуляции из-за приезда студентов на новый учебный год. В связи с этим будут дорожать малогабаритные квартиры и те, которые расположены вблизи вузов.

«В Алматы и Астане приблизительно равный ценовой диапазон. В зависимости от района, удаленности от центра и возраста зданий предложения варьируются от 4,7 тыс. до 6 тыс. тенге за кв. м в месяц. В августе-сентябре может наблюдаться повышение от 5 до 10%. Откат до прежних показателей начнется в конце первого месяца осени», – спрогнозировал Мусрепов.

Он отметил, что проблема дефицита койко-мест для студентов не решится в ближайшие пять лет. В связи с этим ситуация с резким ростом цен будет происходить ежегодно.

Что касается покупки и продажи недвижимости, то, по словам Мусрепова, в стране продолжается корректировка в сторону понижения. Уменьшение стоимости к концу года может достигнуть 10%. При этом предложения могут сравняться с показателями трехлетней давности – до анонсирования программы изъятия пенсионных излишков на покупку жилья. Именно это, по мнению собеседника LS, привело к неадекватно высокому удорожанию квартир.

«Корректировка связана с тем, что в последний год нет средств у казахстанцев. Также отсутствуют подручные финансовые инструменты, так как льготные ипотеки узконаправленные и охватывают определенные слои населения. В связи с этим приближаемся к значениям трехгодичной давности, когда началась спекуляция», – заключил он.

Между тем в Агентстве по защите и развитию конкуренции хотят кардинально изменить ипотечный рынок в стране. В том числе предлагается закрепить на законодательном уровне использование единовременных пенсионных выплат граждан из ЕНПФ в качестве целевого депозита на улучшение жилищных условий на счетах банков второго уровня (БВУ).

Тем временем советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов предлагает запретить досрочные изъятия из пенсионных накоплений на жилье и лечение. По его словам, это необходимо для того, чтобы в будущем казахстанцы получали адекватные выплаты после выхода на отдых в связи с возрастом

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