В зимний период из-за снегопадов, гололёда и непогоды на междугородних дорогах часто вводят временное ограничение движения. Игнорирование запретов и выезд на официально закрытые участки влечёт административную ответственность, передает nur.kz
Что грозит нарушителям
По подп. 5 п. 7 Правил прекращения или временного ограничения движения и ст. 667 КоАП РК за выезд на закрытую трассу предусмотрено:
- штраф 30 МРП — 117 960 ₸ в 2025 году и 129 750 ₸ с 1 января 2026 года;
или
- административный арест до 15 суток.
Повторное нарушение в течение 12 месяцев — арест на 15–20 суток.
Если административный арест неприменим (беременные; родители детей до 14 лет; несовершеннолетние; лица с инвалидностью I–II групп; женщины старше 58 и мужчины старше 63 лет), при повторном нарушении назначается штраф 50 МРП — 196 600 ₸ в 2025 году и 216 250 ₸ в 2026 году.
Почему это важно
Закрытия вводят для безопасности. В феврале 2024 года спасателям пришлось эвакуировать более 50 человек из снежных заносов. Выезд «на свой страх и риск» создаёт угрозу жизни водителей и пассажиров и отвлекает экстренные службы.
Вывод: следите за сводками, заранее планируйте маршрут и не выезжайте на закрытые участки — это опасно и дорого.
Автор @Марлен Мауленкулов
