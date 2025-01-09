На брифинге правительства вице-премьера Тамару Дуйсенову спросили о несоразмерности штрафов в Казахстане зарплате граждан и об арестах счетов за неуплату налогов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист поинтересовалась, не считает ли правительство, что ежегодное повышение стоимости штрафов в Казахстане, а также аресты счетов за неуплату налогов могут привести к недовольству казахстанцев и даже к «восстанию бедных граждан».

«Если вы посмотрите на бюджет, то увидите, что более 50% идут на социальную помощь и поддержку. То есть мы можем сказать, что власти выполняют полностью соцобязательства. По налогам — несвоевременная уплата налогов может привести к тому, что одни из граждан могут лишиться соцподдержки. То есть каждый работающий гражданин, согласно Налоговому кодексу, должен своевременно платить налоги. Но если есть объективные причины, из-за которых он не может оплатить налоги, то, думаю, налоговые органы дадут более компетентный ответ. Должен каждый работать с налоговым инспектором. По штрафам: чтобы не платить штрафы, нужно не нарушать законы. Если не будете нарушать законы, то никто вам не выставит штраф», — ответила на это заместитель премьера Тамара Дуйсенова.

Ее также спросили, не считает ли она штрафы в Казахстане несоразмерными зарплатам.

«Вопрос не в том, справедливые ли они или нет, много их или мало, а в том, что не нужно нарушать законы. Тогда ни для кого не будут страшны размеры штрафов. В этом случае не будет вопросов, пропорциональны они доходам населения или нет. Вопрос должен быть в том, что нельзя нарушать законы. Наша ведь цель не в том, чтобы штрафовать, а в том, чтобы мотивировать людей соблюдать законы. Законопослушных граждан ведь не штрафуют. Считаю неправильным ставить вопрос так — пропорциональны они или нет нашим доходам. Но, если говорить о налогах, то да, они должны быть пропорциональны доходам. Мы же не можем, например, 90% доходов отдавать в виде налогов», — добавила Дуйсенова.

@Автор: Мими Бутенко, Жанна Мусабаева

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