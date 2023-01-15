USD 462.29
EUR 501.21
RUB 6.87
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Арестован водитель, толкнувший полицейского на закрытой трассе

Арестован водитель, толкнувший полицейского на закрытой трассе

Кадр видео из соцсетей

Водитель, оказавший неповиновение карагандинским полицейским на закрытой трассе близ Балхаша, подвергнут административному аресту судом Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

31-летний житель столицы, ставший героем резонансного видеоролика, предстал перед Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны.

Сообщается, что в отношении водителя был составлен протокол по части 1 статьи 667 КоАП РК «Неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа».

«Сотрудниками отдела полиции Балхаша ДП Карагандинской области установлен 31-летний водитель из Астаны, который оказал неповиновение и препятствовал работе полиции. Это произошло, когда из-за непогоды была закрыта трасса Алматы — Екатеринбург. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Материал был направлен на рассмотрение в суд по месту его жительства. 13 января Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям столицы мужчина подвергнут аресту на 24 часа», — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Между тем юристы считают такое наказание водителя слишком мягким.

«Лично мое мнение, что в данном случае присутствует состав уголовного правонарушения по статье «Применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя правоохранительного органа». Поэтому арест на сутки, я считаю, слишком мягкое наказание. У нас в практике были случаи, что даже за более мелкие инциденты привлекались к уголовной ответственности», — отметил адвокат Карагандинской областной коллегии адвокатов Ерлан Шолахов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение