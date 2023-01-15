Арестован водитель, толкнувший полицейского на закрытой трассе

Водитель, оказавший неповиновение карагандинским полицейским на закрытой трассе близ Балхаша, подвергнут административному аресту судом Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

31-летний житель столицы, ставший героем резонансного видеоролика, предстал перед Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны.

Сообщается, что в отношении водителя был составлен протокол по части 1 статьи 667 КоАП РК «Неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа».

«Сотрудниками отдела полиции Балхаша ДП Карагандинской области установлен 31-летний водитель из Астаны, который оказал неповиновение и препятствовал работе полиции. Это произошло, когда из-за непогоды была закрыта трасса Алматы — Екатеринбург. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Материал был направлен на рассмотрение в суд по месту его жительства. 13 января Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям столицы мужчина подвергнут аресту на 24 часа», — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Между тем юристы считают такое наказание водителя слишком мягким.

«Лично мое мнение, что в данном случае присутствует состав уголовного правонарушения по статье «Применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя правоохранительного органа». Поэтому арест на сутки, я считаю, слишком мягкое наказание. У нас в практике были случаи, что даже за более мелкие инциденты привлекались к уголовной ответственности», — отметил адвокат Карагандинской областной коллегии адвокатов Ерлан Шолахов.

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