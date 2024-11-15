Аресты снимают: казахстанцам открыли доступ к зарплатам и пособиям

Министерство юстиции РК совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей проводит акцию по снятию арестов со счетов, предназначенных для получения социальных выплат. Кампания проходит с 6 по 30 апреля 2026 года.

Какие счета подпадают под акцию

Аресты будут сниматься со счетов, на которые поступают:

заработная плата;

алименты;

пенсионные выплаты;

государственные пособия.

Как подать заявление

Для участия гражданам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Adilet.gov и подать заявление частному судебному исполнителю.

Какие документы нужны

Снятие ареста возможно только при наличии подтверждающих документов. Это могут быть:

справка с места работы с указанием счёта для зачисления зарплаты;

справка из ГЦВП о пенсионном счёте;

другие документы, подтверждающие назначение счёта.

Важно знать

В Министерстве юстиции подчеркнули, что снятие ареста не освобождает от исполнения обязательств по исполнительным документам — включая выплату долгов, штрафов и других взысканий.

