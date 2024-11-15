Аресты снимают: казахстанцам открыли доступ к зарплатам и пособиям

— Сегодня, 10:55
Министерство юстиции РК совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей проводит акцию по снятию арестов со счетов, предназначенных для получения социальных выплат. Кампания проходит с 6 по 30 апреля 2026 года.

Какие счета подпадают под акцию

Аресты будут сниматься со счетов, на которые поступают:

  • заработная плата;
  • алименты;
  • пенсионные выплаты;
  • государственные пособия.

Как подать заявление

Для участия гражданам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Adilet.gov и подать заявление частному судебному исполнителю.

Какие документы нужны

Снятие ареста возможно только при наличии подтверждающих документов. Это могут быть:

  • справка с места работы с указанием счёта для зачисления зарплаты;
  • справка из ГЦВП о пенсионном счёте;
  • другие документы, подтверждающие назначение счёта.

Важно знать

В Министерстве юстиции подчеркнули, что снятие ареста не освобождает от исполнения обязательств по исполнительным документам — включая выплату долгов, штрафов и других взысканий.



