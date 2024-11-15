Аресты снимают: казахстанцам открыли доступ к зарплатам и пособиям

Министерство юстиции РК совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей проводит акцию по снятию арестов со счетов, предназначенных для получения социальных выплат. Кампания проходит с 6 по 30 апреля 2026 года.
Какие счета подпадают под акцию
Аресты будут сниматься со счетов, на которые поступают:
- заработная плата;
- алименты;
- пенсионные выплаты;
- государственные пособия.
Как подать заявление
Для участия гражданам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Adilet.gov и подать заявление частному судебному исполнителю.
Какие документы нужны
Снятие ареста возможно только при наличии подтверждающих документов. Это могут быть:
- справка с места работы с указанием счёта для зачисления зарплаты;
- справка из ГЦВП о пенсионном счёте;
- другие документы, подтверждающие назначение счёта.
Важно знать
В Министерстве юстиции подчеркнули, что снятие ареста не освобождает от исполнения обязательств по исполнительным документам — включая выплату долгов, штрафов и других взысканий.
