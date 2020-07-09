Археологический фестиваль в третий раз пройдет в Лисаковске

В августе в Лисаковске в третий раз пройдет археологический фестиваль имени Тура Хейердала. В этом году он пройдет в необычном для него формате. Все встречи, знакомства, лекции, общение будет проходить исключительно в онлайн режиме. Однако, это не отпугнуло истинных любителей истории и археологии. Уже сейчас поступили заявки от участников из 20 стран мира, сообщает alau.kz

Третий по счету и уже традиционный фестиваль имени Тура Хейердала пройдет через месяц в Лисаковске. Девиз этого мероприятия: «Реконструкторы всех стран, объединяйтесь в Великой степи».

«Он будет проводится в этом году 8-9 августа. Организатор фестиваля управление культуры акимата Костанайской области. Также, стоит отметить, что в этом году был выигран не большой грант фонда Быргемыз Асымура»,- сказала научный сотрудник музея истории и культуры верхнего Тобола Диана Лизунова.

Грант фонда направлен именно на сохранение культурного разнообразия нашей страны. Фестиваль этого года, будет заметно отличаться от прошлых. Во-первых, он будет проходить онлайн; во-вторых, именно из-за этого в нем смогут принять участие гораздо больше людей из самых разных стран.

«В этом году из-за пандемии коронавируса значительно расширились географические рамки нашего фестиваля. Уже более 20 участников подали свои заявки из Норвегии, Италии, Америки, России, Узбекистана, Казахстана, естественно»,- говорит Диана Лизунова.

Организаторы фестиваля уверены, что это ежегодное мероприятие будет развиваться и привлекать с каждым разом все новых и новых участников, потому что Костанайская область в контексте древней истории Великой степи — это уникальное собрание памятников эпохи палеолита, эпохи бронзы, ранних и средневековых кочевников.

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