Архимед Мухамбетов дал поручения на заседании оперштаба по нераспространению коронавируса

Сегодня аким Костанайской области провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.
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В ходе заседания штаба Архимед Мухамбетов заслушал акимов Карасуского и Мендыкаринского районов. Вместе с тем, рассмотрели работу мониторинговых групп. С 1 октября проведено 1 319 рейдовых мероприятий, выявлено 83 нарушений карантинных мер.
В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 33,2%. На лечении находятся 551 человека.
Вакцинацию первым компонентом прошли 330 718 человек, что касается второго компонента, то его получили 306 986 чел. На сегодняшний день в область доставлено по 484 590 доз первого и второго компонента вакцины.
Также в области продолжается вакцинация населения против гриппа. Закуплено 75 950 доз вакцины против гриппа «Гриппол плюс». На сегодняшний день провакцинировано 63 947 человек, или 85%.
«Поручаю управлению здравоохранения совместно с акимами городов и районов обеспечить 100%-ный охват вакцинацией против гриппа в срок до 10 ноября. Вместе с тем, анализ эпидемиологической ситуации в области показывает ряд негативных факторов, способствующих регистрации новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — отметил глава области.
По итогам заседания аким поручил департаменту полиции совместно акимами регионов усилить работу мониторинговых групп.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области