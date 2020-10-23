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Архимед Мухамбетов и Алексей Цой подписали меморандум по строительству больницы в Костанае

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов с Министром здравоохранения РК Алексеем Цой подписали меморандум по строительству многопрофильной больницы в городе Костанай.

В 2020 году выделен земельный участок общей площадью 20 га. Мощность объекта составит 400 коек, здание 6 этажное общей площадью 67 тысяч квадратных метров. Проект будет осуществлен за счет государственного частного партнерства. Стационар: кардиологический блог – 90 коек, неврологический – 65, хирургический – 155, терапевтический – 70, реабилитация – 20.

«Новая многопрофильная больница будет оборудована самой современной медицинской техникой (МРТ, КТ, рентгены, маммограф, остиоденситометр)»,- поделился глава региона на своей странице в Инстаграм.

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