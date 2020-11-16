Архимед Мухамбетов напомнил жителям области об условиях введения строгих карантинных мер

Архимед Мухамбетов провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В ходе заседания штаба заслушал акимов городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык и акимов Карабалыкского, Костанайского, Житикаринского, Федоровского районов, которые доложили о текущей ситуации. Вместе с тем, был рассмотрен вопрос работы мониторинговых групп.

С 1 ноября по настоящее время проведено 647 рейдов, проверкой охвачено 3370 объектов, в ходе которых выявлено 536 нарушений, материалы направлены в органы санэпидконтроля для принятия административных мер.

По выявленным фактам нарушений, наложено 199 штрафов на сумму 12,7 млн. тенге. Остальные 337 материалов находятся в работе.

«Напомню, что в области работает 91 мобильная мониторинговая группа и их работа усилена. Отмечу, что не смотря на введённые ограничительные меры, как жителями области, так и представителями бизнеса продолжаются нарушения режима карантина. Данные действия могут негативно сказаться на текущую эпидситуацию, а также угрожают жизни и здоровью населения. Еще раз призываю граждан соблюдать все рекомендуемые меры по недопущению распространения КВИ. При ухудшении эпидситуации, возникнет необходимость введения строгих карантинных мер»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

По итогам заседания штаба аким Костанайской области поручил активизировать работу по недопущению распространения КВИ, а также обеспечить членов мониторинговых групп необходимыми для работы средствами.

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