Архимед Мухамбетов обратился к жителям Костанайской области

Уважаемые костанайцы!

Сегодня состоялось совещание оперативного штаба. Заслушав специалистов сферы здравоохранения принято решение ввести с 00.00 часов 17 апреля до 7.00 часов 1 мая на территории нашей области карантин.

Хочу подчеркнуть, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты населения от коронавирусной инфекции. Такая практика уже применяется в других областях Казахстана. В первую очередь режим карантина позволит ограничить нам все контакты и не дать распространиться опасному вирусу.

Сейчас наши врачи, полицейские и работники предприятий жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. Я призываю всех отнестись с уважением к их труду. Мы с Вами также в силах оказать им посильную помощь.

Прошу всех жителей области отнестись максимально серьезно к условиям карантина. Необходимо находиться дома и соблюдать все медицинские рекомендации.

Дорогие костанайцы!

Берегите себя и своих близких! Я желаю каждой семье благополучия, всем костанайцам крепкого здоровья и оптимизма. Мы не раз переживали трудности, но всегда шли дальше. Мы обязательно справимся и в этот раз. Біз біргеміз! Мы вместе!

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